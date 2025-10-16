Knallgode kjøp fra Chile

De rimeligste av vinene til chilenske Cono Sur har svært bra kvalitet med tanke på den lave prisen. Foto: Tore Bruland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her

Cono Sur sitt motto er: «No family trees. No dusty bottles. Just quality wines». Det chilenske vinfirmaet ble etablert i 1993 og har siden den gang kommet med en rekke viner fra forskjellige chilenske vindistrikter som Maipo, Casablanca og Colchagua. Flere av vinene er å få på Vinmonopolet og både Cono Sur Bicicleta Gewürztraminer og Cono Sur Organic Pinot Noir er inne på polets basisutvalg – og knallgode kjøp med tanke på at prisen er omkring 130 kroner.

Ocio er Cono Surs toppvin

