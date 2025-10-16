Knallgode kjøp fra Chile
Chilenske Cono Sur, du vet den med sykkelen på etiketten, er veldig mye vin for pengene.
De rimeligste av vinene til chilenske Cono Sur har svært bra kvalitet med tanke på den lave prisen.
Cono Sur
sitt motto er: «No family trees. No dusty bottles. Just quality wines». Det
chilenske vinfirmaet ble etablert i 1993 og har siden den gang kommet med en
rekke viner fra forskjellige chilenske vindistrikter som Maipo, Casablanca og
Colchagua. Flere av vinene er å få på Vinmonopolet og både Cono Sur Bicicleta
Gewürztraminer og Cono Sur Organic Pinot Noir er inne på polets basisutvalg –
og knallgode kjøp med tanke på at prisen er omkring 130 kroner.
Ocio er Cono Surs toppvin