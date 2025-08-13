Klaustrofobisk kollektiv

I «Terrarium» skriver Tobias Strøm-Blakstad om et kollektiv der stadig flere skumle ting skjer. Foto: Agnes Brun for Aschehoug forlag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!



Fredrik skal bli samboer med Maribel. Han gleder seg. Har ikke hatt så mange kjærester før, men det føles rett å satse ordentlig fra starten. Fantastiske Maribel vil jo satse på ham!

Men allerede første natt som samboere skjer det forferdelige: Maribel flyr ut av vinduet i fjerde etasje i bygården i Oslo. Hun dør momentant.