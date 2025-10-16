Kiss-legenden Ace Frehley er død

Ace Frehley fra Kiss (i midten) er død, 74 år gammel. Her flankert av Gene Simmons og Paul Stanley. Foto: Paul Warner

En av rockens mest innflytelsesrike gitarister er død. Årsaken skal være hjerneblødning etter en hodeskade for noen uker tilbake. Ifølge amerikanske medier falt Ace Frehley og slo hodet mens han var studio i slutten av september. Siden skal han ha blitt gradvis dårligere som resultat av skaden han pådro seg.

Nylig kom meldingen om at han var blitt lagt i respirator, og torsdag 16. oktober amerikansk tid meldte Variety at Kiss-legenden hadde avgått ved døden etter en hjerneblødning.

Familien knust

– Vi er fullstendig ødelagt og knust. I hans siste øyeblikk var vi så heldige å kunne samles rundt ham med kjærlige og fredfylte ord, tanker, bønner og intensjoner idet han forlot denne jorden. Vi setter pris på alle hans beste minner, latteren hans, og feirer styrken og vennligheten han delt med andre, heter det i uttalelsen fra familien, ifølge NTB som siterer Variety.

Kiss da de ble innlemmet i Hall of Fame i 2014. Fra venstre Paul Stanley, Peter Criss, Ace Frehley og Gene Simmons. Andy Kropa

Ace Frehley var gitarist i den første besetningen av Kiss, et av verdens mest banebrytende og populære band. De ble dannet i New York i 1973, og inspirert av blant andre Alice Cooper erobret de hardrockeverdenen med sminke, masker og leketøyseffekter, og hadde en mystikk over seg som ingen andre.

Grunnlegger av Kiss

Ace Frehley var med på å grunnlegge bandet etter å ha svart på en annonse i avisen The Village Voice, der de tre andre originale medlemmene av det som skulle bli Kiss – Paul Stanley, Gene Simmons og Peter Criss- rykket inn med ordlyden «Lead guitarist wanted with flash and balls».

Ace Frehley hadde begge deler, og ble bak den karakteristiske masken en karismatisk og legendarisk gitarist i velmaktsdagene til Kiss, da de ga ut album som «Hotter Than Hell», «Dressed To Kill» og «Love Gun», foruten det selvtitulerte debutalbumet. Paul Daniel Frehley som han egentlig het, kom opprinnelig fra Bronx i New York. Han fikk rollen som «Space Ace» i gruppa, og derav også navnet Ace Frehley.

Ace Frehley solo

Frehley forlot gruppa i 1982, etter albumet «Unmasked», men før de i realiteten kastet maskene for første gang. Han har siden vært soloartist med band som Frehley’s Comet, Trouble Walking og under eget navn, og besøkte Norge flere ganger også som soloartist. Blant annet spilte han på Sentrum Scene i 2008, like etter at Kiss hadde spilt i landet med erstattere som bar de samme maskene som Frehley og Peter Criss, noe mange av bandets opprinnelige fans likte dårlig.

Frehley ble likevel aldri helt ferdig med Kiss. Han ble gjenforent med originalbesetningen i 1996 for det som skulle bli en omfattende verdensturné som strakte seg over flere år. Han forlot Kiss igjen i 2002, men stilte da bandet ble innlemmet i rockens Hall of Fame i 2014.

