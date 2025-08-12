Kinohøsten byr på 22 norske filmer – fra dokumentarer til valgkomedie
Et bredt utbud norske filmer tar sikte på å lokke til seg kinopublikummet i månedene fremover.
Hele 22 norske filmer som skal vises i løpet av høsten og inn i juletiden ble tirsdag presentert under Filminstituttets arrangement Filmhøsten 2025 – med både filmskapere, skuespillere og presse til stede.
Hele ni av dem er dokumentarer, mens resten er nær likelig fordelt mellom familie/barnefilmer og spillefilmer.
En av titlene for de yngste er filmatiseringen av «Ruffen – sjøormen som ikke kunne svømme», Tor Åge Bringsværds kjære barnebokserie som han først utkom med på 1970-tallet, og der unge lesere i seneste bok fra 2023 fikk møte barna hans. Hele tiden i Thore Hansens strek.
I animasjonsfilmen fra Maipo setter Ruffen kursen mot tanta si i Loch Ness. Bringsværd fortalte Fredriksstad Blad i april at han gledet seg over at Ruffen i oktober endelig blir se på det store lerretet:
– Jeg har tro på at Ruffen også kan treffe på film, sa Bringsværd, som gikk bort 4. august.
Mange dokumentarer
Kinohøsten starter med spillefilmer som den politiske komedien «Ingen kommentar» – der Laila Goody spiller den Erna-lignende hovedkarakteren i satiren om hvor langt politikere er villig til å strekke seg for å redde sitt eget skinn.
Den fortsetter med den mye omtalte Cannes-prisvinneren «Affeksjonsverdi», fulgt av barne- og familiefilmer som «Grevlingene» og «Dancing Queen i Hollywood». Iblandet er dokumentarer om teambygging i en pandemi, samisk vindkraftmotstand, å være tre fedre – der den ene er trans.
Alvoret senker seg for alvor med senkingen av «Blücher» på kinolerretet, det sjangerlekende skrekkdramaet «Demring» og to dokumentarer. En viet den avdøde pressefotografen Harald Henden, den andre to ekspedisjoner til fjellet Trango i 1984 og 1999. De skrev norsk klatrehistorie – og den første kostet to menneskeliv.
Den første julefilmen, «Stargate – en julefortelling», melder seg allerede i oktober og er for hele familien. Uken etter blir det monsterfilm med «Kraken», samtidig som enda flere dokumentarer melder seg – om nettguruer og en angivelig spion.
Flåklypa i romjulen
En psykologisk og erotiske thriller med tittel «Se meg» kommer i oktober, før et knippe julefilmer melder seg: «Hvis ingen går i fella» er Prøysen-inspirert i sin skildring av en musefamilie og er Henrik Martin Dahlsbakken nye julefilm, mens animasjonen «Reisen mot nord» har sin bakgrunn i H.C. Andersen-eventyret «Snedronningen».
En dokumentar viet Johannes Høsflot Klæbo blir å se i november og en kjærlighetserklæring til folk langs kysten i desember. Og i romjulen vanker det ny Flåklypa-premiere fra Quisten, som denne gangen sender Reodor Felgen, Solan og Ludvig ut på et billøp som tar dem fra Paris til pyramidene i Egypt.
Dette er høstens norske filmer
- «Ingen kommentar» – satirisk komedie om politikere som vil redde sitt eget skinn, med Petter Næss på regi og skuespillere som Laila Goody, Pia Tjelta og Anders Baasmo. Premiere: 22. august.
- «Tre fedre» – dokumentar om Kristopher, som er transperson, David og Sindre som lever i flerpartnerskap og venter barn, med Even G. Benestad og August B. Hanssen på regi. Premiere: 5. september.
- «Morgendagens helter» – dokumentar om å få til teambuilding og uteskole i en pandemitid preget av Zoom. Mariken Halle har regi og har skrevet manus sammen med Lisa Lie. Premiere: 5. september.
- «Affeksjonsverdi» – Joachim Triers stjernespekkede Cannes-prisvinner med skuespillere som Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas. Premiere: 12. september.
- «Mot vinden» – dokumentar om en ung reineier i møtet med Norges største vindkraftutbygging. Guri Oppegård på regi og manus. Premiere 15. september.
- «Grevlingene» – familiefilm om foreldreløse Bernt som vil bli speider, men helst uten medvirkning fra sin hyperwoke fostermor. Paul M. Lundø har regi og manus. Premiere: 19. september.
- «Dancing Queen i Hollywood» – ungdomsfilm som tar opp tråden fra dansefilmen fra 2023. Regi ved Aurora Gossé. Premiere: 26. september.
- «Blücher» – nervepirrende drama fra andre verdenskrig om oberst Birger Eriksen, som tok beslutningen som endret Norges skjebne, med Bjørn Sundquist i hovedrollen og Daniel Fahre på regi. Premiere: 26. september.
- «Henden – rekviem for en fotograf» – dokumentar om den nå kreftdøde krigsfotografen Harald Henden. Regi ved Rune Denstad Langlo. Premiere 3. oktober.
- «Demring» – norsk drama/horror fra Patrik Syvertsen, om tre søstre, spilt av Kathrine Thorborg Johansen, Silje Storstein og Marte Magnusdotter Solem. Premiere: 3. oktober.
- «Ruffen: Sjøormen som ikke kunne svømme» – norsk familiefilm i animasjonsfilm, med Karsten Fullu på manus og regi ved Endre Skandfer. Premiere: 10. oktober.
- «Trango» – dokumentar viet to ekspedisjoner med 15 års mellomrom som skrev klatrehistorie. Regi er ved Christopher Carvasal. Premiere: 10. oktober.
- «Stargate – en julefortelling» – familiefilm basert på Ingvild H. Rishøis bestselgende 2021-bok. Luiza Idrizi har hovedrollen og Ida Sagmo Tvedte har regi. Premiere: 17. oktober.
- «Click The Link Below» – dokumentar av og med Audun Amundsen. Premiere: 17. oktober.
- «Kraken» – actionfilm fra Pål Øie, som det heilnorske, undersjøiske monsteret. Premiere: 24. oktober.
- «Gartneren, buddhisten og spionen» – ny dokumentar fra Håvard Bustnes, nå om en tidligere TV-produsent som blir avslørt som kynisk spion. Premiere 24. oktober.
- «Se meg» – dramafilm fra regissør Nina Knag, som gjør langfilmdebut med en psykologisk og erotisk thriller med Pia Tjelta i hovedrollen. Premiere: 31. oktober.
- «Hvis ingen går i fella» – familie- og julefilm fra Henrik Martin Dahlsbakken, fritt etter Prøysen. Med Sara Khorami og Pål Sverre Hagen. Premiere: 7. november.
- «Reisen mot nord» – animasjonsfilm inspirert av H.C. Andersen-eventyret «Snødronningen». Bente Lohne har manus og regi.
- «Klæbo» – dokumentar med regi av Ola Høsflot Klæbo og Stian Engh om hvordan Johannes Høsflot Klæbo ble verdens skikonge. Premiere: 14. november.
- «Flåklypa – fra Paris til pyramidene» – animasjonsfilm der regissør Rasmus Sivertsen på ny entrer Aukrust-universet. Premiere: 25. desember.
- «Havfolket» – dokumentar, beskrevet som en vittig, storslått og hemningsløs kjærlighetserklæring til kystfolket. Bak står trioen Elisabeth Kleppe, Henrik Hylland Uhlving og Elin Sander. Premiere: 25. desember.