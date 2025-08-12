Kinohøsten byr på 22 norske filmer – fra dokumentarer til valgkomedie

I filmen «Ruffen – sjøormen som ikke kunne svømme» gjør Tor Åge Bringsværds høyt elskede barnebokkarakter omsider filmdebuten på det store lerret. Maipo film / Handout / NTB

Hele 22 norske filmer som skal vises i løpet av høsten og inn i juletiden ble tirsdag presentert under Filminstituttets arrangement Filmhøsten 2025 – med både filmskapere, skuespillere og presse til stede.

Hele ni av dem er dokumentarer, mens resten er nær likelig fordelt mellom familie/barnefilmer og spillefilmer.

En av titlene for de yngste er filmatiseringen av «Ruffen – sjøormen som ikke kunne svømme», Tor Åge Bringsværds kjære barnebokserie som han først utkom med på 1970-tallet, og der unge lesere i seneste bok fra 2023 fikk møte barna hans. Hele tiden i Thore Hansens strek.

I animasjonsfilmen fra Maipo setter Ruffen kursen mot tanta si i Loch Ness. Bringsværd fortalte Fredriksstad Blad i april at han gledet seg over at Ruffen i oktober endelig blir se på det store lerretet:

– Jeg har tro på at Ruffen også kan treffe på film, sa Bringsværd, som gikk bort 4. august.

Mange dokumentarer

Kinohøsten starter med spillefilmer som den politiske komedien «Ingen kommentar» – der Laila Goody spiller den Erna-lignende hovedkarakteren i satiren om hvor langt politikere er villig til å strekke seg for å redde sitt eget skinn.

Den fortsetter med den mye omtalte Cannes-prisvinneren «Affeksjonsverdi», fulgt av barne- og familiefilmer som «Grevlingene» og «Dancing Queen i Hollywood». Iblandet er dokumentarer om teambygging i en pandemi, samisk vindkraftmotstand, å være tre fedre – der den ene er trans.

Alvoret senker seg for alvor med senkingen av «Blücher» på kinolerretet, det sjangerlekende skrekkdramaet «Demring» og to dokumentarer. En viet den avdøde pressefotografen Harald Henden, den andre to ekspedisjoner til fjellet Trango i 1984 og 1999. De skrev norsk klatrehistorie – og den første kostet to menneskeliv.

Den første julefilmen, «Stargate – en julefortelling», melder seg allerede i oktober og er for hele familien. Uken etter blir det monsterfilm med «Kraken», samtidig som enda flere dokumentarer melder seg – om nettguruer og en angivelig spion.

Flåklypa i romjulen

En psykologisk og erotiske thriller med tittel «Se meg» kommer i oktober, før et knippe julefilmer melder seg: «Hvis ingen går i fella» er Prøysen-inspirert i sin skildring av en musefamilie og er Henrik Martin Dahlsbakken nye julefilm, mens animasjonen «Reisen mot nord» har sin bakgrunn i H.C. Andersen-eventyret «Snedronningen».

En dokumentar viet Johannes Høsflot Klæbo blir å se i november og en kjærlighetserklæring til folk langs kysten i desember. Og i romjulen vanker det ny Flåklypa-premiere fra Quisten, som denne gangen sender Reodor Felgen, Solan og Ludvig ut på et billøp som tar dem fra Paris til pyramidene i Egypt.

