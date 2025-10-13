Inntektene skal gå til barn som er rammet av krig, melder The Guardian. Kunstnerne skal tolke den delen av låtteksten som lyder «If I only could, I'd make a deal with God».

Verkene skal legges ut på nettauksjonen kalt « Sound & Vision » i tiden 28. oktober til 13. november, der budene skal starte på 100 engelske pund. Inntektene går til hjelpeorganisasjonen War Child.

Kunstnerne er blant andre Maggi Hambling, Peter Doig og Charlie Calder-Potts, som var den britiske hærens offisielle kunstner i Afghanistan.

– Alle kriger etterlater seg forferdelige arr: Ødelagte liv, familier som er revet fra hverandre, livsendrende skader, traumer og tap i stor skala – men det er barna som lider mest, på så mange måter. Deres fortid, nåtid og fremtid smelter sammen til frykt og usikkerhet, sier Kate Bush.

Hun mener det er viktigere enn noen gang med støtte til organisasjoner som War Child, som gir øyeblikkelig hjelp til barn fanget i konflikter blant annet i Ukraina, Gaza, Sudan og Syria.

«Running Up That Hill» er hyllet av Rolling Stone som «en av de største låtene gjennom tidene», og er kjær for mange Bush-fans. Den fikk et nytt liv – og mange unge lyttere – da den ble brukt i fjerde sesong av strømmeserien «Stranger Things» i 2022.