Duoen har lansert planene på Instagram.

Nå er Karpe tilbake, og inviterer til et helt eget univers; «Karpe World», heter det i en pressemelding fra bandet.

Det er altså Ekebergsletta som blir stedet som forvandles til «Karpe World». torsdag 2. juli 2026, fredag 3. juli 2026 og lørdag 4. juli 2026.

Billetter er i salg fra 18. september klokken 09.00.

Slik ser plakaten ut Live Nation

Karpe slettet mandag alle innlegg på Instagram og la ut en mystisk video av en scene i skogen.

– Mye å oppdage i osloskogen, skriver de selv.

Videoen viser en mann og en jente i et helikopter. De to snakker fransk og peker energisk ut av vinduet, der man kan se flere ballonger formet som griser, ballonger – og Toyotaen til Magdi. Femtilapper flyr også forbi, skriver NTB.

Høsten 2022 holdt Karpe ti utsolgte konserter i Oslo Spektrum med totalt 110.000 tilskuere.

Om disse konsertene skrev Dagsavisens Geir Rakvaag: «Karpe X 10» i Oslo Spektrum er så mye mer enn to berømte rappere, et utvidet band, en mengde livlige dansere og et rekordstort publikum. Til sammen er disse et samfunn! Gang på gang minner Karpe oss om at de forteller historien om et moderne Norge, om et mangfold som har vært med på å forandre landet til det bedre, men også forarget noen på veien. Midt i den store festen i Oslo Spektrum får vi flere påminnelser om at dette også er alvor.

I 2023 turnerte de i Europa.



