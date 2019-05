Karpe støtter Eurovision-boikott

Dermed har Norges største rappere og et av Norges største band uansett sjanger kastet seg inn i debatten om Eurovision-finalen i Israel.

Dagsavisen skrev om oppropet i april, da et lignende opprop i Sverige var blitt anklaget for antisemittisme.

Da hadde 75 norske artister skrevet under på den norske Palestinakomiteens opprop «Artister mot Eurovision 2019».

Siden har ytterligere 70 norske artister skrevet seg på.

Navnene til Chirag og Magdi dukket opp på lista onsdag denne uka.

«Vi, artister i og utenfor Norge, støtter den innstendige appellen fra palestinske kunstnere om å boikotte Eurovision Song Contest 2019 med Israel som vertskap» heter det i oppropsteksten.

Glad for støtte

Duoen Chirag Patel og Magdi Abdelmaguid har tidligere opptrådt som Karpe Diem, men forkortet ifjor navnet til Karpe. De har i vår vært på en større Norgesturne, og skal i sommer opptre på bl.a Øyafestivalen, på Bergenshus festning og på Festningen i Stavanger.

– Det er kjempeflott at Karpe støtter oppropet, ikke minst fordi det er med på å gi oppmerksomhet til dette oppropet, og palestinernes situasjon, sier Kathrine Jensen, leder for Palestinakomiteen.

– Det er viktig at artister bruker sin posisjon til å løfte fram marginaliserte stemmer. Og palestinernes stemme i denne situasjon er marginalisert. Det palestinske folket trenger den solidariteten som Karpe viser ved å ta offentlig standpunkt i denne debatten.

– Artistoppropet har fått stor oppmerksomhet, Eurovision-debatten har gått i mange kanaler, og det har gjort at folk som ellers kanskje ikke engasjerer seg i politikk, har fått med seg budskapet, at Israel er en okkupant, sier Jensen.

Mari Boine og Ella Marie

Mari Boine, Razika og Marte Valle er blant artistene som allerede har skrevet under på oppropet.

Underskriftene fra Karpe kom inn til Palestinakomiteen tirsdag kveld.

Også «Stjernekamp»-vinner Ella Marie Hætta Isaksen har denne uka gitt sin støtte til kampanjen, melder Palestinakomiteen.

«Eurovision 2019 med Israel som vertskap bør boikottes så lenge landet fortsetter med sine alvorlige brudd på palestinernes menneskerettigheter, som har pågått i flere tiår», heter det videre i oppropet.

Skjellsord

Karpe har tidligere blitt beskyldt for antisemittisme etter låten «Attitudeproblem» i 2016, der de brukte ordet «jøde» i en oppramsing av skjellsord.

I et svarinlegg på Facebook skrev gruppa: «Linja er enkel: Jeg ramser opp ord som dessverre blir brukt som skjellsord i samfunnet. Også poengterer jeg ordrett at det ikke er det jeg mener».

Magdi Abdelmaguid i gruppa har tidligere gått hardt ut mot statsminister Erna Solberg for hennes kondolansehilsen til israels tidligere statsminister Ariel Sharon, en debatt som gruppa tok opp igjen i sin film fra 2017, «Adjø Montebello».

Karpes management-byrå Little Big Sister svarte ikke på Dagsavisens henvendelser om Eurovision-oppropet torsdag formiddag.

- Å beskylde de som skriver under oppropet for antisemittisme er hersketeknikk, og inngår i Israels bevisste kommunikasjonsstrategi, for å slite ut de som engasjerer seg i debatten. Israel er en stat, ikke et folk. En stat kan kritiseres, sier Kathrine Jensen.



Boikott er feil

– Det er bra at kunstnere engasjerer seg i menneskerettighetsspørsmål, men boikott av Israel er feil vei å gå. Det eneste man oppnår, er å forsterke konfliktene i det eneste demokratiet vi har i Midtøsten, kommenterte KrF-politiker Hans Petter Grøvan, leder for «Israels Venner på Stortinget», til Dagsavisen tidligere i år.

– Boikott-kampanjene er uheldige. Eurovision er en sangkonkurranse. Eurovision-finalen er en anledning til å feire positivitet, musikk og samhørighet. Det er synd å blande politiske agendaer inn i noe som handler om fest, feiring og inkludering, uttalte ambassaderåd ved Israels ambassade i Norge, Dan Poraz, til Dagsavisen.

