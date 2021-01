Karpe flytter Spektrum-konsertene til 2022

Hele ti konserter skulle Karpe holde i Oslo Spektrum, for 100.000 publikummere, fra 7. til 28. august 2021.

Nå har bandet bestemt seg for å utsette konsertserien til 2022. Pressemeldingen fra managementet Little Big Sister kom fredag ettermiddag.

- Vi klarer ikke helt å se for oss moshpits og stagediving med en meters avstand, så da er det bedre å bruke denne tida på å gjøre konsertene enda råere, sier duoen Chirag Rashmikant Patel og Magdi Ytreeide Abdelmaguid i pressemeldingen.

Billettene som er kjøpt til konsertene i august 2021 overføres automatisk til de nye datoene.

- Spektrum-konsertene er verken avlyst eller utsatt foreløpig. Vi kan ikke lande en definitiv beslutning ennå, men vi skal sette oss ned over nyttår og diskutere hva vi skal gjøre, sa Chirag Patel til Dagsavisen 28.desember.

Konsertene vil nå finne sted mellom 6. og 27. august 2022.

"Vi har fulgt smittesituasjonen i verden, landet og særlig Oslo nøye siden mars 2020. Nå som vi har gått inn i et nytt år ser vi at situasjonen stadig er ustabil og uforutsigbar. Med de nye prognosene fra FHI for 2021 ser vi det som svært lite sannsynlig at det kan gjennomføres innendørs arenakonserter til sommeren" heter det nå fra Karpes management Little Big Sister.