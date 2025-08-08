Kamelen tiltalt for stagedive-ulykke

Kamelen er tiltalt etter en stagedive-ulykke i Hemsedal i fjor. Her fra en tidligere anledning. Annika Byrde / NTB

Mosele er tiltalt for kroppsskade, bekrefter politiadvokat Jan Eirik Arvesen i Sørøst politidistrikt overfor NRK.

Hendelsen skjedde under en konsert på Stavkroa i Hemsedal i mars 2024. Da skal artisten ha hoppet fra nesten 3 meters høyde.

– Fornærmede sto i publikum, gikk i bakken og fikk et brudd i nakken, opplyser politiadvokat Arvesen i en epost til NRK.

Ifølge Moseles forsvarer, Jørgen Riple, opplever Mosele at politiet er ute etter ham.

– Jeg tror nok at min klient oppfatter at grunnen til at det er tatt ut en tiltale nå, er fordi dette gjelder ham, sier Riple.

Politiadvokaten opplyser at politiet etterstreber å ha en objektiv tilnærming til alle saken.

– Det presiseres at Mosele har rett til å anses uskyldig inntil det motsatte er bevist, men påtalemyndigheten mener altså det er riktig å reise tiltale her, skriver Arvesen.

(NTB)