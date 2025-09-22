Forsvarer Jørgen Riple i sal 2C i Hordaland tingrett der Marcus Kabelo Møll Mosele, også kjent som artisten Kamelen, er tiltalt for å ha kjørt for fort, for forulemping av politiet og for vold mot en 17-åring. Paul S. Amundsen / NTB

Rapartisten ankom mandag Hordaland tingrett sammen med sin forsvarer Jørgen Riple. Mosele ønsket verken å bli avbildet eller uttale seg til pressen, melder VG.

Da han fikk tiltalen lest opp for seg i retten og spurt hvordan han stiller seg til den, svarte han delvis skyldig.

Han vil ifølge forsvareren forklare seg om at han føler seg forfulgt av politiet.

Følte seg provosert

Ifølge tiltalen klapset Mosele til en 17-årig gutt i ansiktet på Strandkaien i Bergen 13. februar. Mosele forklarte i retten at det skjedde en provokasjon i forkant av kroppskrenkelsen slik at handlingen derfor ikke bør straffes. Den krenkede skal ha sagt «hold kjeft, din pakkis» til Kamelen.

– Jeg spurte hva han sa – så ga jeg ham et klaps med flat hånd. Jeg skulle nok bare bitt tennene sammen og holdt det inne, men det klarte jeg ikke den dagen, sier han i retten ifølge BT.

Neste punkt i tiltalen gjelder for råkjøring, der det ble målt en snitthastighet på 131 kilometer i timen i 80-sonen på E39. Dette skjedde 22. mars i 16-tiden.

– Jeg kan ha kjørt for fort, men ikke så fort som de mener, sa Kamelen og la til:

– Jeg så på speedometeret. Jeg var ikke oppe i 130 km/t.

Utskjelt og uthengt

Etter at Mosele ble stoppet av politiet på grunn av råkjøringen, skal han ha skjelt dem ut etter noter. Han skal ha ropt «Fuck off, gå og sug en kuk og hold kjeft, din jævel» og en rekke andre uhøfligheter til politipatruljen. Samme dag la han ut et bilde av en av politibetjentene på instagramkontoen sin, hvor han har over 170.000 følgere, med teksten «Hvis noen har info på han her, send meg. Vipser for toptop info».

Forsvarer Riple har tidligere sagt til BT at det som skjedde i forkant, er relevant.

– Det er forståelig at han blir forbannet, og det er mye man lirer av seg om man blir tilstrekkelig provosert. Så får retten vurdere om det skal straffes eller ikke.

Antyder samfunnsstraff

Til NTB har påtaleansvarlig og aktor i saken Silje Åsnes i Vest politidistrikt sagt at det bærende for straffutmåling i saken er fartsovertredelsen.

– Når man har kjørt i 131 kilometer i timen i 80-sonen, vil det normalt være samfunnsstraff som er aktuelt, hvis tiltalte samtykker til det, sier hun.

Mosele må for øvrig møte i en annen rettssak senere i år – 15. og 16. desember i Ringerike og Hallingdal tingrett. Der er han tiltalt for kroppsskade etter at han gjorde en såkalt stagedive på Stavkroa afterski i Hemsedal 28. mars i fjor. Han hoppet fra et sceneområde i andre etasje – fra 2,88 meters høyde – og ned på publikum. Der landet han på en mann som etterpå fikk påvist brudd i en nakkevirvel.