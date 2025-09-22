Forsvarer Jørgen Riple i sal 2C i Hordaland tingrett der Marcus Kabelo Møll Mosele, også kjent som artisten Kamelen, er tiltalt for å ha kjørt for fort, for forulemping av politiet og for vold mot en 17-åring. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Det var satt av én dag til saken der rapartisten er tiltalt for råkjøring, kroppskrenkelse, samt utskjelling og uthenging av politiet som grep inn ved fartsovertredelsen.

Det bærende for straffutmåling i saken er fartsovertredelsen, opplyste påtaleansvarlig og aktor i saken, Silje Åsnes i Vest politidistrikt, til NTB i forkant av rettssaken.

På tampen av rettsdagen la aktor ned påstand om 45 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager for den tiltalte artisten – eller fengselsstraff i 23 dager, melder Bergens Tidende.

– Fartsoverskridelsen er bærende for straffeutmålingen, sa aktor Åsnes.

Annonse

Selv om Mosele kun mener seg delvis skyldig etter tiltalen, har han ifølge Bergensavisen samtykket til samfunnsstraff.

Føler seg forfulgt og provosert

Kamelen ankom mandag Hordaland tingrett sammen med sin forsvarer Jørgen Riple. Mosele ønsket verken å bli avbildet eller uttale seg til pressen, meldte VG.

Ifølge tiltalen klapset Mosele til en 17-årig gutt i ansiktet på Strandkaien i Bergen 13. februar. Mosele forklarte i retten at det skjedde en provokasjon i forkant av kroppskrenkelsen slik at handlingen derfor ikke bør straffes. Den krenkede skal ha sagt «hold kjeft, din pakkis» til Kamelen. Den fornærmede har for øvrig forklart at han bare sa «hold kjeft».

Annonse

– Jeg spurte hva han sa – så ga jeg ham et klaps med flat hånd. Jeg skulle nok bare bitt tennene sammen og holdt det inne, men det klarte jeg ikke den dagen, sa Mosele i retten.

Neste punkt i tiltalen gjelder for råkjøring, der det ble målt en snitthastighet på 131 kilometer i timen i 80-sonen på E39. Dette skjedde 22. mars i 16-tiden.

– Jeg kan ha kjørt for fort, men ikke så fort som de mener, sa Kamelen og la til:

– Jeg så på speedometeret. Jeg var ikke oppe i 130 km/t.

Annonse

Politiet opplyste i retten at de den aktuelle dagen hadde fått mange meldinger fra publikum om den svarte Lamborghinien til Mosele. De bestemte seg for å legge seg på hjul da bilen kom kjørende forbi dem på Danmarks plass.

Skjelte ut politiet

Etter at Mosele ble stoppet av politiet på grunn av råkjøringen, skal han ha skjelt dem ut etter noter. I retten forklarte han at han kjente godt den ene politimannen fra før.

– Vi har en forhistorie, hvor han har stoppet meg utallige ganger og tatt fra meg lappen uten grunn, sa han i retten.

Annonse

Det kom til håndgemeng, der flere betjenter skal ha grepet inn. Mosele skal ha ropt «Fuck off, gå og sug en kuk og hold kjeft, din jævel» og en rekke andre uhøfligheter til politipatruljen.

– Jeg var jævlig frustrert, og det var pinlig å bli lagt i bakken. Det var mange følelser, sa Mosele og la til at han ikke står inne for det i dag.

– Da jeg leste dette, tenkte jeg at han er jo over 30 år og snakker som en tenåring, påpekte dommer Stein Dons Heinfjell, noe som fikk tiltalte til å le.

– Det skjønner jeg. Men rullegardinen gikk ned, og jeg sa ting som ikke er passende å si, svarte han.

Annonse

Hengt ut på nett

Samme dag la Mosele ut et bilde av politibetjenten han kjente til, på instagramkontoen sin. For over 170.000 følgere la han ut teksten «Hvis noen har info på han her, send meg. Vipser for toptop info».

Da politimannen vitnet i retten mandag, sa han at det var svært ubehagelig, og at han oppfattet det som en trussel.

– Havner du på hans hatliste, får du virkelig kjørt deg, sa politibetjenten.

Annonse

Aktor Åsnes spurte hva han tenker om Moseles påstand om at politiet er ute etter ham.

– Det er et underlig perspektiv, og jeg tenker at de gangene jeg har hatt med Mosele å gjøre, har det vært svært godt begrunnet, lød svaret.

Ny sak i desember

Mosele må for øvrig møte i en annen rettssak senere i år – 15. og 16. desember i Ringerike og Hallingdal tingrett.

Annonse

Der er han tiltalt for kroppsskade etter at han gjorde en såkalt stagedive på Stavkroa afterski i Hemsedal 28. mars i fjor. Han hoppet fra et sceneområde i andre etasje – fra 2,88 meters høyde – og ned på publikum. Der landet han på en mann som etterpå fikk påvist brudd i en nakkevirvel.

Ifølge VG har Mosele blitt stilt for retten åtte ganger tidligere og sonet voldsdommer.