Kald krig, cool jazz
«Soundtrack to a Coup d'Etat» er en fascinerende dokumentar om statskupp tonesatt av tidsriktig bebop-jazz.
Fra dokumentarfilmen «Soundtrack to a Coup d'Etat», om Kongos første demokratisk valgte statsminister Patrice Lumumba i 1961.
Foto: Fjong Film
Film
Denne fascinerende, Oscar-nominerte dokumentarfilmen krever
mye av oss tilskuere; forventer at vi er skikkelig skjerpet, grundig koffinert
og klare til å motta et bombardement av tankevekkende informasjon.