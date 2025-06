Kaizers Orchestra: Kontroll på Tons of Rock

Janove Ottesen hadde som vanlig full kontroll over folket da Kaizers Orchestra spilte på Tons of Rock. Foto: Mode Steinkjer

- Kem e det som er høgast her i dag - er det Kaizers Orchestra eller er det Tons of Rock, roper Janove Ottesen utover Ekeberg. Festivalpublikummet vinner med et jubelbrøl, «men de er så mange» unnskylder sangeren seg med. Uansett, Kaizers Orchestra kom til Tons of Rock, og vant til slutt.

Kaizers Orchestra er et av tre band som topper årets plakat på Tons of Rock som ikke passer inn i den gamle metalsjangeren. Selv om de karakteristiske oljefatene deres godt kan være laget av jern. Kaizers spiller utvilsomt hardt nok, og for stadig flere er ikke trange rammer avgjørende for å få en god festivalopplevelse. Derfor ble kvelden deres en dundrede suksess – bokstavelig talt.

Den første delen av festivalsesongen er preget av noen store anledninger: deLillos feiret 40 år i fin stil for to uker siden. Lørdag 28. juni markerer Åge Aleksandersen slutten på 50 år med Sambandet. Kaizers Orchestras konsert på Tons of Rock presenteres ikke som en jubileumsforestilling, men det er 25 år siden gruppa ble dannet, og i løpet av få år etablerte seg som et av de største navnene i Norge.