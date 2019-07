Jubileumsfestivalen Woodstock 50 er avlyst

Festivalen skulle ha funnet sted i midten av august som en mimrefest til minne om historiens største musikkhappening. Men problemene har stått i kø, og onsdag kunngjorde arrangørene at evenementet må avlyses.

– Vi beklager dette på det aller sterkeste, men en rekke uforutsette tilbakeslag har gjort det umulig å holde den festivalen vi hadde tenkt oss, skriver en av festivalens initiativtakere, Michael Lang.

Arrangørene har hatt problemer med å finne et egnet sted for festivalen, og det har vært vanskelig å få de nødvendige tillatelsene. Dessuten har en viktig sponsor trukket seg. Og på toppen av dette rakk arrangørene aldri å legge billettene ut for salg.

Blant artistene som skulle ha opptrådt, men som har trukket seg, er Miley Cyrus, Jay-Z og The Raconteurs. Veteraner som Carlos Santana og Country Joe McDonald, som spilte på den opprinnelige Woodstock-festivalen for 50 år siden, skulle i utgangspunktet ha opptrådt, men har takket nei.

Woodstock 50 skulle ha vært holdt 16.–18. august til minne om et tre dagers sølebad med musikk, dop og sex på et jorde i delstaten New York. På festivalen i 1969 deltok 500.000 mennesker.