Jon Fosses «Skodespelet»: Havet, døden og kunsten
Et helt nytt drama fra Jon Fosse viser Nobelprisvinneren fra en muntrere side. Men «Skodespelet» handler selvsagt også om døden, undergangen og kunstens skarpe klo.
Thea Lambrechts Vaulen har den mest sentrale rollen i Jon Fosses nye skuespill «Skodespelet», med urpremiere på Det Norske Teatret.
Foto: Siren Høyland Sæter/Det Norske Teatret
Teater
Det å motta Nobelprisen i litteratur har på ingen måte lagt
en demper på Jon Fosses skaperkraft. I sammenheng med Den Internasjonale Fossefestivalen 2025 på
Det Norske Teatret kommer han ikke bare med den nye romanen «Vaim». At det også
er urpremiere på et helt nytt skuespill fra hans hånd er å regne som en
verdensbegivenhet.
Tittelen er ganske enkelt «Skodespelet», men til gjengjeld
rommer og skjuler den mye, ja et helt liv og bortenfor om man vil. På Det
Norske Teatrets Scene 2 blir vi lik figurene på scenen kastet emosjonelt rundt
som i et skip i grov sjø. Fra det humoristiske og tilforlatelige, til det
ytterste bekmørke alvoret.
«Skodespelet» settes opp av Johannes Holmen Dahl. Han hadde også regien på «Sterk vind» i 2021, som da var det første nyskrevne dramaet fra
Fosses side på over et tiår. Mens både det og hans forrige drama «Einkvan» (2024)
spiller på dysfunksjonelle familiebånd, og dreier rundt faktorer som savn og den
altomsluttende ensomheten, har «Skodespelet» en større himling.