Jon Fosses «Skodespelet»: Havet, døden og kunsten

Det å motta Nobelprisen i litteratur har på ingen måte lagt en demper på Jon Fosses skaperkraft. I sammenheng med Den Internasjonale Fossefestivalen 2025 på Det Norske Teatret kommer han ikke bare med den nye romanen «Vaim». At det også er urpremiere på et helt nytt skuespill fra hans hånd er å regne som en verdensbegivenhet.

Tittelen er ganske enkelt «Skodespelet», men til gjengjeld rommer og skjuler den mye, ja et helt liv og bortenfor om man vil. På Det Norske Teatrets Scene 2 blir vi lik figurene på scenen kastet emosjonelt rundt som i et skip i grov sjø. Fra det humoristiske og tilforlatelige, til det ytterste bekmørke alvoret.

«Skodespelet» settes opp av Johannes Holmen Dahl. Han hadde også regien på «Sterk vind» i 2021, som da var det første nyskrevne dramaet fra Fosses side på over et tiår. Mens både det og hans forrige drama «Einkvan» (2024) spiller på dysfunksjonelle familiebånd, og dreier rundt faktorer som savn og den altomsluttende ensomheten, har «Skodespelet» en større himling.