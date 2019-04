– Sett utenfra, fra Norge, virker det som om man nå i Sverige – med en slags populisme i bunnen, ønsker å bryte ned kulturinstitusjoner som har gitt både Sverige og Norden et høyere kunstnerisk nivå og ærbødighet. Først var det Stadsteatret, siden var det Svenska Akademien og nobelprisen, og nå skal også Dramaten skitnes til, skriver Fosse i en epost til Svenska Dagbladet.

– Jeg rister oppgitt på hodet og forstår ikke hva slags destruktive krefter som herjer i Sverige nå, sier han videre.

Les også: Undervurderte metoo – måtte gå

Krast brev

Også den svenske dramatikeren Lars Norén har skrevet et svært krast brev til Dramatens styre.

– Jeg forakter dere, skriver Norén i brevet, ifølge SvD.

– Det styret har greid å få til, er et enormt tap for svensk teater. I stedet for å støtte Eirik i arbeidet med å forandre den historiske ulikhetskulturen som tidligere teatersjefer har vært likegyldige til, har man flyktet fra sitt ansvar og satt seg selv i en moralsk augiastall (håpløst rot). Jeg har fortalt dem hva jeg synes om dem: Jeg forakter dere, sier han til avisen.

Stubø måtte gå av som teatersjef mandag etter at SVT viste en dokumentar om den avdøde artisten Josefin Nilsson, som blant annet omhandlet mishandlingen hun ble utsatt for av en skuespiller hun hadde et forhold til på 1990-tallet. Han fikk på den tiden en betinget fengselsdom for mishandling. Årsaken til at Stubø fikk kritikk, var at skuespilleren fortsatt har vært aktiv på teateret under hans ledelse. Etter dokumentaren besluttet Stubø at skuespilleren ikke lenger skulle delta i Dramatens oppsetninger. (NTB)

Les også: Derfor måtte Eirik Stubø forlate Nordens fremste teater