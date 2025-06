Jens Stoltenberg: – Keep on rockin in the free world

Mens verdenslederne samlet seg til Nato-toppmøte i Haag, åpnet Jens Stoltenberg Tons of Rock onsdag. Finansministeren hoppet dermed etter blant andre Jonas Gahr Støre i denne rollen, og selv om heller ikke dagens taler var helt på hjemmebane, selv om Tons of Rock har breiet seg mer folkelig ut enn noen gang tidligere, røpet Stoltenberg en viss grunntrening.

– Jeg får gode minner fra den tiden i mitt liv da jeg vanka på festival. Da hadde jeg mye lengre hår, jeg hadde slengbukser og jeg var hippie. Og jeg dreiv med en del andre ting enn jeg har drevet med de siste året, sier han fra scenen før Black Debbath sto klare i kulissene til å starte musikken.

I motsetning til Oslo-bandet lot Ap-politiker Stoltenberg problemene innad i Høyre passere

– Jeg tror den første festivalen jeg var på var Ragnarock i Holmenkollen, jeg var 14 år og Åge Aleksandersen var en ung mann og ingen hadde hørt om trønderrock, sier han, og ramser opp Kalvøya-festivalene og andre steder som han «vanka» på i ungdommen før han gir hyllesten til hans nå avdøde søster Nini Stoltenberg.

Jens Stoltenberg åpnet Tons of Rock 2025. Mode Steinkjer

– Den som tok meg med på alle disse kule stedene var lillesøsteren min, Nini. Hun var kulere enn meg, hun var mye penere enn meg og hun kjente de rette folka og når vi dro rundt på festival så endte vi alltid på magisk helt forrest mens jeg stolpra litt bak der som en storebror som ikke helt fikk det til på festival.

Stoltenberg fortalte selvsagt om den gangen i Drammenshallen da Nini Stoltenberg ble dratt opp på scenen og fikk danse med Bruce Springsteen, og bildet av søsteren på scenen fortalte han at hang på kontoret hans i Nato-tiden.

Han var mer opptatt av verden vi lever i og festivalens plass i den, enn valgkampen som står foran oss.

– Da jeg gikk av som generalsekretær i Nato for noen måneder siden, så hadde jeg helt andre planer enn å bli norsk politiker som reiser rundt og åpne festivaler, røper han først.



– Det dere skal få oppleve er et fellesskap som bare musikk kan skape. Her er det masse forskjellige mennesker fra 80 land, masse forskjellige band, dere kommer fra hele Norge, fra ulike deler av verden, har ulike hudfarger, ulike bakgrunner, ulike religioner og er et stort fellesskap. Hvis vi er en ting til felles er det at vi er glade i musikk, sier Stoltenberg, og forsikrer om at selv om han ikke har langt hår hører han på mye mer rockemusikk enn vi aner.

– Og det gjør vi fordi musikken og rocken binder oss sammen. Og det er viktig spesielt i en tid da ikke alle er like heldige og kan bo i et land hvor det kan være en fredfylt dag hvor vi får oppleve musikk på denne måten. Husk at rocken grunnleggende sett er en frihetsbevegelse, der folk kan leve de livene de selv ønsker. Og derfor sier jeg at når vi har det bra her, så tenk på dem som opplever bombing, krig, undertrykkelse og ufrihet, og så lover vi hverandre «keep on rockin in the free world » .

Så var Tons of Rock 2025 i gang. her løper folk om kapp for å komme først foran scenene. Mode Steinkjer

Neil Young som skrev sangen «Keep on rocking in the free world» er ikke på Tons of Rock, men 150.000 er likevel ifølge arrangørene ventet til gigantfestivalen på Ekebergsletta i Oslo i løpet av de fire dagene arrangementet varer. For å se band som Green Day, Dimmu Borgir, Kaizers Orchestra, Sex Pistols & Frank Carter, Turbonegro, Machine Head og Dream Theater blant over 50 band og hundrevis av artister. Hovednavnet på åpningsdagen er det britiske bandet Muse, og festivalen som er på størrelse med en norsk småby, og inkluderer titalls matboder, apotek, postkontor og pariserhjul.

2025-festivalen er den første etter fjorårets 10-årsjubileum med Metallica, og fortsatt er hovedtyngden av artistene innen de tyngre og hardere rock- og metalsjangrene, men også andre artister har funnet veien til programmet. At Kaizers Orchestra topper fredagen har fått noen til å gi festivalen kallenavnet «Tons of Pop», men med Stoltenberg på plass under åpningen før Black Debbath tradisjonen tro var første band ut, ble det i hvert fall tung tung politikk til å begynne med.