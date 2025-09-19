Danby Choi har uttalt seg om den høyreekstreme politiske aktivisten Charlie Kirk, som ble skutt og drept under et politisk arrangement på et college i Utah. En sak som har satt ytringsfriheten i USA under en stresstest der folk – deriblant kjendiser – knebles og får sparken, hvis de omtaler Charlie Kirk i negative eller kritiske ordelag.

På NRKs «Debatten» sa Danby at Kirk var en «forbilledlig» politiker.

– Jeg kjenner meg ganske igjen i Charlie Kirk, sier Choi til Dagsavisen.



Ikke fordi han nødvendigvis mente det samme, men de er jevngamle og Choi, som Kirk, opplevde at folk signerte opprop mot sin deltagelse i debatter.

Annonse

Om Kirk-saken sier Danby at de aller fleste nå har en annen tilgang på nyheter i dag, enn tidligere. Det gir en dissonans mellom tradisjonelle nyhetsmedier og leserne deres.

– Vi lever i en tid der alle har blitt førstehåndskilder til nyhetene. Så kommer ikke bare analysene, men også nyhetene litt diltende etter. Nordmenn har sikkert en million og flere minutters seertid og kunnskap om Charlie Kirks budskap. Så kommer mediene i ettertid og sier «jeg vet ikke hvem denne fyren er, men la meg fortelle deg at han er konspirasjonsteoretiker, klimafornekter, rasist» og så videre. Da ser det litt latterlig ut.

Ytringsfrihet

Han mener at vi kan godt diskutere hvor «fæl» han var.

Annonse

– Hvor fæle meninger han hadde, hvor merkelig og rar han hadde vært i en norsk kontekst. Men du kan ikke gjøre det dagen etter at han blir drept for sine politiske ytringer, uten å forvente å få reaksjoner. Det er en utrolig umusikalsk ting å gjøre. Fordi det sier noe om hvor mye vi prioriterer ytringsfrihet i samfunnet.

Videre mener Danby at hvis vi, dagen etter at noen blir drept på grunn av politisk vold diskuterer hvor fæle meninger han hadde, står ikke ytringsfriheten sterkt.

– Da betyr det at vi prioriterer å ikke hegne om hans rett til å være klimafornekter og så videre. For å være helt ærlig, driter jeg litt i om han ikke trodde på koronakrisen eller var en klimafornekter dagen etter han blir drept for sine ytringer, for han er i sin fulle rett til å mene ting vi ikke liker.

Møt Danby Choi i ukens portrett.

Annonse

Ukjent motiv

Den antatte drapsmannens motiv er ikke kjent, og Utahs republikanske guvernør Spencer Cox er blant dem som har advart mot å trekke forhastede slutninger, skriver NTB.

22-åringen som ble pågrepet etter drapet, skal ha sagt i en tekstmelding til romkameraten sin at han hadde fått nok av at Kirk spredte hat.

Ifølge venner og familie var han imidlertid ikke politisk aktiv, og han skal heller ikke tilhøre noen gruppe eller organisasjon.

Annonse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!