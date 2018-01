Kultur

LONDON (Dagsavisen): Samantha Bond, mest kjent som Miss Moneypenny i flere Bond-filmer, spiller hovedrollen i en kortfilm som setter søkelyset på mangelen på roller for middelaldrende kvinner. Dagsavisen møter henne i London. Filmen er i stor grad laget av kvinner, og den norske medprodusenten Camilla Grevstad Laxton sier at flere har bakgrunn som skuespillere og har selv opplevd problematikken.

– Det er kjent at kvinner i denne bransjen fort utgår på dato, slår Laxton nøkternt fast.

Bond, nylig sett på norske skjermer som middelaldrende tanter både i «Downton Abbey» – som Lady Rosamund Painswick – og i BBC-serien «To store og tre små», er rask til å påpeke at hun ikke klager på egne vegne.

– Nei. Jeg har vært veldig heldig. Jeg er 56 og jobber fremdeles. Fram til i fjor gjorde vi Downton Abbey, det var seks år av livet mitt. De siste fire årene har jeg også spilt teater i London, så nei, jeg klager ikke, sier hun. Men hun mener kjønnsvridningen er et problem i næringen.

Mange gamle menn

De kvinnene som slipper til på lerretet, er de unge kvinnene. En analyse fra 2013 viser at godt over halvparten (62 prosent) av kvinnelige Oscar-vinnere er under 35 år, mens så å si alle mannlige vinnere er over 35 år (86 prosent).

I kortfilmen «Lady M» spiller Samantha Bond en skuespiller i 50-årene som håper å gjenta sin tidligere suksess som Lady Macbeth i en ny teateroppsetning. På audition for rollen blir hun spurt igjen og igjen om hun er der for en av de tre hekserollene. På bakrommet sitter en enda eldre skuespiller, spilt av Eleanor Bron, kjent for norske seere som moren til Patys i Absolutly Fabulous. Hun vil gjerne ha en hekserolle. Ingen av dem får rollene de vil ha, de er begge for gamle. Den eldre kvinnen tar med seg den litt yngre for å møte andre eldre kvinner, også skuespillere på teaterbransjens søppelhaug. Som i Macbeth er det en salig blanding av magi og ambisjoner. Og, til sist, hevn.

Filmen er morsom, men Bond mener alvor. Hun er en av de få skuespillerne som har gått ut offentlig og pekt på kjønnsskjevheter i utbudet av roller innen film, TV-drama og teater. Hun etterlyser ikke bare flere roller for kvinner, men også et skikkelig tilbud til middelaldrende kvinner som film-konsumenter, et tilbud som gjenspeiler deres livssituasjon.

– Filmindustrien burde se på den middelaldrende kvinnen. Det er store ting vi har å hanskes med. Vi mister foreldrene våre, ektefeller blir senile, barn har stoffproblemer eller ADHD. Likevel, på britisk TV ser vi bare, igjen og igjen, detektiver og politifolk.

Av og om menn

Når kvinner først får fremtredende roller i spillefilmer, får de mindre taletid, ifølge flere analyser av film-dialog. Og dukker kvinner opp i mindre fremtredende roller, er disse ofte stereotype; de spiller dansere, kokker, sykepleiere og hushjelpere, ifølge en analyse av over 10.000 britiske filmer laget siden 1911. Selv om denne undersøkelsen viser at bildet er litt endret for filmer laget etter 1985, er ikke endringene store nok til å rokke ved det overordnede bildet.

Statistikker som de nevnt ovenfor produseres med jevne mellomrom, og blir ofte mottatt med store gjesp. Helt til #metoo.

– Da vi begynte å sondere mulige filmfestivaler i begynnelsen av året, var inntrykket at kvinneunderskuddet ikke ble sett på som et særlig spennende tema, foreller Laxton.

– Med #metoo har dette forandret seg, og vi har til og med hatt festivaler som har tatt kontakt med oss.

Samantha Bond mener det er interessant med #metoo, men vet ikke om det vil føre til noen varige endringer for de usynlige kvinnene som befinner seg midt i livet.

– Det ville vært flott om dette forandrer måten folk tenker på middelaldrende kvinner på, men vi har vært usynlige i mange, mange år. Det jeg tror er at de siste skandalene vil endre hvordan den neste generasjonen ser på seg selv.