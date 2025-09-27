– Jeg har pratet bort mange romaner over en pils

– Selve påkjørselen av rådyret, det var akkurat sånn. Og jeg tenkte at dette orker jeg bare ikke nå! Jeg orker ikke å ha kjørt på det rådyret, sier Per Petterson om scenen som åpner hans nye roman «Du er hjemme nå».

Vi sitter på forlaget Oktober noen dager før «Du er hjemme nå» slippes i butikkene. Snart skal han reise bort, som han alltid gjør når han lanserer bok. Bare en liten håndfull vet hvor. Han kobler ut all kontakt med omverdenen, og lar romanen leve sitt eget liv. Som vanlig begynte også «Du er hjemme nå» i et hjørne som han sier. Og «hjørnet» denne gangen var dette rådyret.

Det levde etter påkjørselen. Det var mørkt og kaldt og sleipt der det lå og kavet før det skled ned en bratt grøftekant og ble liggende.