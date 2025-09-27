– Jeg har pratet bort mange romaner over en pils
Per Petterson kjørte på et rådyr. Den slags dramatikk blir det romaner av.
Per Petterson har skrevet romanen «Du er hjemme nå».
Foto: Mode Steinkjer
Per Petterson
– Selve påkjørselen av rådyret, det var
akkurat sånn. Og jeg tenkte at dette orker jeg bare ikke nå! Jeg orker ikke å
ha kjørt på det rådyret, sier Per Petterson om scenen som åpner hans nye roman
«Du er hjemme nå».
Vi sitter på forlaget Oktober noen dager før «Du er
hjemme nå» slippes i butikkene. Snart skal han reise bort, som han alltid gjør
når han lanserer bok. Bare en liten håndfull vet hvor. Han kobler ut all
kontakt med omverdenen, og lar romanen leve sitt eget liv. Som vanlig begynte også
«Du er hjemme nå» i et hjørne som han sier. Og «hjørnet» denne gangen var dette
rådyret.
Det levde etter påkjørselen. Det var mørkt og kaldt og sleipt
der det lå og kavet før det skled ned en bratt grøftekant og ble liggende.