– Jeg har fått mye mening for penga hele livet

Forfatter Agnes Kippersund Frogner fotografert på barndomshjemmet Stensli på Tangen i forbindelse med utgivelse av debutromanen «En rimelig trøblete roman om kvinner og menn og krig og fred og te og terror». Foto: Sofie Martesdatter Granberg

For noen forfattere er debutboken en idé som har ruget i hodet, og kanskje i skrivebordsskuffen, i lang tid. For 20 år gamle Agnes Kippersund Frogner er den et slags biprodukt. Hun skulle egentlig bare skrive en monolog under en teaterworkshop.

Men monologen imponerte workshopleder og dramatiker Kate Pendry, som oppfordret Frogner til å skrive ut hele stykket. Og fordi det handler om Loughinisland-massakren i Nord-Irland, måtte hun jo også reise dit.