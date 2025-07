– Jeg gjemmer ketsjupen når franskmenna kommer

Gunnar Ingelstad (78) humrer nedi sofaen. Sammen med kona Lisbeth (80) har «høvdingen» på Aarnes Kafeteria servert tradisjonsmat til reisende langs riksvei 36 mellom Ulefoss og Gvarv i Telemark i 52 år. Bare i 2024 alene solgte de 87.000 middager i kafeteriaen, en av tre veikroer familien rår over.

Fortsatt er de to grunnleggerne i full vigør, Gunnar på kjøkkenet og i cateringen, Lisbeth som kakemester, mens sønnen Ole-Kristian er sjefkokk og daglig leder i familiebedriften som flere ganger er blitt kåret til en av Norges aller beste veikroer.

Veikroene var et høydepunkt fra 1960-tallet og utover for de stadig flere veifarende som behøvde en strekk og et måltid, kanskje en is eller bare en brus. Men mye har skjedd de siste tiårene. Folk kjører lengre, fortere og stopper mindre. Bensinstasjonene selger alt det som veikroene før hadde hevd på, rett i hånda til kundene, også travle yrkessjåfører. Og ofte går ikke engang veien forbi veikroa lenger.