– Jeg er ikke her for å være et spetakkel
Máret Ánne Sara har tatt samisk natur og livsanskuelse til Londons betongjungel. Kautokeino-kunstneren er invitert inn i galleriet Tate Moderns prestisjetunge Turbinhall.
Kautokeino-kunstneren Maret Anne Sara stiller ut ved Tate Modern-museet i London til 6. april neste år.
Foto: Emil L. Mohr
LONDON (Dagsavisen): Da Tate Modern fylte 25 i sommer,
brukte prestisjeavisa New York Times betegnelsen «århundrets museum». Nå har
norsk-samiske Máret Ánne Sara inntatt London-murkolossen med en utstilling som
blir hengende til april.
– Er musikken litt høy ennå? spør hun med Dagsavisen på slep
under ukas siste forberedelser.
– Nei da, den er helt fin, svarer en av museumsfikserne og
legger en beroligende hånd på kunstnerens kåpeerme.