– Jeg er ikke her for å være et spetakkel

Kautokeino-kunstneren Maret Anne Sara stiller ut ved Tate Modern-museet i London til 6. april neste år. Foto: Emil L. Mohr

LONDON (Dagsavisen): Da Tate Modern fylte 25 i sommer, brukte prestisjeavisa New York Times betegnelsen «århundrets museum». Nå har norsk-samiske Máret Ánne Sara inntatt London-murkolossen med en utstilling som blir hengende til april.

– Er musikken litt høy ennå? spør hun med Dagsavisen på slep under ukas siste forberedelser.

– Nei da, den er helt fin, svarer en av museumsfikserne og legger en beroligende hånd på kunstnerens kåpeerme.