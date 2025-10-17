– Jeg er ikke her for å være et spetakkel

Máret Ánne Sara har tatt samisk natur og livsanskuelse til Londons betongjungel. Kautokeino-kunstneren er invitert inn i galleriet Tate Moderns prestisjetunge Turbinhall. 

Kautokeino-kunstneren Maret Anne Sara stiller ut ved Tate Modern-museet i London til 6. april neste år.

LONDON (Dagsavisen): Da Tate Modern fylte 25 i sommer, brukte prestisjeavisa New York Times betegnelsen «århundrets museum». Nå har norsk-samiske Máret Ánne Sara inntatt London-murkolossen med en utstilling som blir hengende til april.

– Er musikken litt høy ennå? spør hun med Dagsavisen på slep under ukas siste forberedelser.

– Nei da, den er helt fin, svarer en av museumsfikserne og legger en beroligende hånd på kunstnerens kåpeerme.

