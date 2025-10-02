– Jeg er ikke fundamentalistisk ateist som min far

Gustaf Skarsgård leder an i den historiske krimserien «Koke bjørn», som får strømmepremiere på Disney+ 15. oktober. Foto: The Walt Disney Company Nordic & Baltic

Gustaf Skarsgård spiller vekkelsespredikant: – Ikke fundamentalistisk ateist som min far

Skarsgård-eplene har kanskje landet nær stammen yrkesmessig. Alexander, Bill, Gustaf og Valter flyr alle høyt i pappa Stellan Skarsgårds dragsug som skuespillere.

Skjønt, innen livssyn er historien en annen. Der senior med jevne mellomrom har uttalt seg strengt religionkritisk, stiller junioravdelingen seg mer åpen.