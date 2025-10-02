– Jeg er ikke fundamentalistisk ateist som min far

I oppveksten kranglet han om tro med stjernefaren Stellan. Nå spiller Gustaf Skarsgård vekkelsespredikant og mannen bak læstadianismen.

Gustaf Skarsgård leder an i den historiske krimserien «Koke bjørn», som får strømmepremiere på Disney+ 15. oktober.

Kultur

Emil L. Mohr
Publisert
Lesetid: 3 min

Gustaf Skarsgård spiller vekkelsespredikant: – Ikke fundamentalistisk ateist som min far

Skarsgård-eplene har kanskje landet nær stammen yrkesmessig. Alexander, Bill, Gustaf og Valter flyr alle høyt i pappa Stellan Skarsgårds dragsug som skuespillere.

Skjønt, innen livssyn er historien en annen. Der senior med jevne mellomrom har uttalt seg strengt religionkritisk, stiller junioravdelingen seg mer åpen.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

koke bjørn kultur gustaf skarsgård film og serier disney+ stellan skarsgård
Powered by Labrador CMS