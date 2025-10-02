– Jeg er ikke fundamentalistisk ateist som min far
I oppveksten kranglet han om tro med stjernefaren Stellan. Nå spiller Gustaf Skarsgård vekkelsespredikant og mannen bak læstadianismen.
Gustaf Skarsgård leder an i den historiske krimserien «Koke bjørn», som får strømmepremiere på Disney+ 15. oktober.
Foto: The Walt Disney Company Nordic & Baltic
Gustaf Skarsgård spiller vekkelsespredikant: – Ikke
fundamentalistisk ateist som min far
Skarsgård-eplene har kanskje landet nær stammen
yrkesmessig. Alexander, Bill, Gustaf og Valter flyr alle høyt i pappa Stellan Skarsgårds dragsug
som skuespillere.
Skjønt, innen livssyn er historien en annen. Der senior med
jevne mellomrom har uttalt seg strengt religionkritisk, stiller
junioravdelingen seg mer åpen.