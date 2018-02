– Jeg ble helt satt ut

Kultur

– Da jeg fikk telefonen fra forlaget, ble jeg helt satt ut. Jeg ble såpass overrasket at det tok flere dager før det gikk opp meg, sier Roskva Koritzinsky.

Torsdag offentliggjorde Nordisk råd sine nominasjoner til litteraturprisen for 2018. Fra Norge ble Koritzinsky nominert for novellesamlingen «Jeg har ennå ikke sett verden», sammen med Carl Frode Tiller for romanen «Begynnelser» (2017). Koritzinsky hadde visst om nominasjonen i tre uker, og måtte holde det hemmelig til nå.

– Det er en stor ære å bli nominert til Nordisk råds litteraturpris, sier Roskva Koritzinsky.

– Det er en pris med lang tradisjon der mange store forfattere er blitt nominert. Jeg er kjempeglad for dette, sier Koritzinsky.

Debutantpris

Roskva Koritzinsky debuterte med novellesamlingen «Her inne et sted» i 2013, og ble belønnet med Tarjei Vesaas’ litteraturpris. I 2015 kom romanen «Flammen og mørket». I 2016 ble Roskva Koritzinsky plukket ut til NORLAs talentprogram for unge forfattere, en satsing fram mot bokmessen i Frankfurt 2019, der Norge er hovedland.

Om «Jeg har ennå ikke sett verden» skrev Dagsavisens anmelder Turid Larsen: «Sine unge år til tross, hun er bare 28 år, står Roskva Koritzinsky i disse seks novellene fram med litterær autoritet».

Den norske nominasjonsjuryen skriver om boka: «En samling som utgjør ikke bare et høydepunkt i det ferske forfatterskapet hennes, men også i den norske litteraturen slik den ser ut per 2018».

– Nominasjonen vil bety at bøkene mine blir lest både skarpere, mer kritisk, med større interesse, og forhåpentligvis at de når ut til flere lesere. Selv har jeg alltid fulgt med på prisen for å se hva som rører seg i de andre nordiske landenes skjønnlitteratur, sier Koritzinsky.

Jon Fosse

Sist gang Nordisk råds litteraturpris gikk til en norsk forfatter, var Jon Fosse i 2015. I 2016 og 2017 gikk prisen til henholdsvis Sverige ved Katarina Frostenson og Danmark ved Kirsten Thorup.

I fjor var Vigdis Hjorth nominert fra Norge, sammen med Henrik Nor-Hansen. De siste årene har nominasjonslisten regelmessig inneholdt overraskelser og mindre kjente forfatternavn fra Norge.

– Det er bra at bedømmingskomiteen leser bredt og undersøker ut over de åpenbare kandidatene, sier Koritzinsky.

Med «Begynnelser» er Carl Frode Tiller nominert til Nordisk Råds pris for tredje gang. «I sine mesterlige dialoger får Tiller fram hvilket rikt spekter av følelser som kan skjule seg under den mest hverdagslige utveksling», skriver nominasjonsjuryen om «Begynnelser». Både Koritzinsky og Tiller utgis på forlaget Aschehoug.

DANMARK

Caroline Albertine Minor: «Velsignelser», noveller. Rosinante, 2017

Vita Andersen: «Indigo. Roman om en barndom». Rosinante, 2017

FINLAND

Susanne Ringell: «God morgon», kortprosa. Förlaget M, 20178

Olli-Pekka Tennilä: «Ontto harmaa», dikt. Poesia, 2016

GRØNLAND

Magnus Larsen: «Illinersiorluni ingerlavik inussiviuvoq», selvbiografi. Maanuup atuakkiorfia, 2017

ISLAND

Auður Ava Ólafsdóttir: «Ör», roman. Benedikt bókaútgáfa, 2016

Sigurður Pálsson: «Ljóð muna rödd», dikt. JPV Útgáfa, 2016.

SVERIGE

Gunnar D. Hansson: «Tapeshavet», dikt. Albert Bonniers förlag, 2017

Agneta Pleijel: «Doften av en man», Norstedts, 2017.

FÆRØYENE

Jóanes Nielsen: «Gudahøvd», dikt. Mentunargrunnur Studentafelagsins, 2017.

ÅLAND

Carina Karlsson: «Algot», roman. Schildts & Söderströms, 2017

NORGE

Roskva Koritzinsky: «Jeg har ennå ikke sett verden», noveller. Aschehoug, 2017

Carl Frode Tiller: «Begynnelser», roman. Aschehoug, 2017