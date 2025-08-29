Musikk
Jazzdrops med sterke farger og god smak
«Jazz er antifascisme. Kampen fortsetter» skriver Ingebrigt Håker Flaten i en oppdatering av sine seneste aktiviteter. Det nye albumet hans høres ut som et entusiastisk opprør mot alle onde krefter.
Ingebrigt Håker Flaten på bass bakerst med sitt (Exit) Knarr.
Malwina Witkowska
I det amerikanske jazzmagasinet Down Beats nylig publiserte
kritikeravstemning for 2025 er Ingebrigt Håker Flaten godt plassert blant
verdens beste bassister, både i klassene for elektrisk bass og kontrabass. For eventuelle
yngre lesere kan vi fortelle at han har stått sentralt i norsk jazz
siden omveltningen mot slutten av 90-tallet. Fra tidlig The Source, videre til Element, som utviklet seg til i Atomic i det nye århundret. Senere kom krafttrioen The Thing, og mye mer. I moderne tid spiller han også med Gard Nilssen Supersonic Orchestra, og snart er Flaten tilbake med trioen Close Erase, der alt dette begynte for 30 år siden.
Bassistens eget band (Exit) Knarr oppsto som et
bestillingsverk til Vossajazz i 2020, pandemisk avlyst, men utgitt på plate i
2021. I fjor kom «Breezy» med en ny besetning av gruppa. Begge disse ble med på
Dagsavisens kåringer av årets beste norske jazz.