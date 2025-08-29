Jazzdrops med sterke farger og god smak

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

I det amerikanske jazzmagasinet Down Beats nylig publiserte kritikeravstemning for 2025 er Ingebrigt Håker Flaten godt plassert blant verdens beste bassister, både i klassene for elektrisk bass og kontrabass. For eventuelle yngre lesere kan vi fortelle at han har stått sentralt i norsk jazz siden omveltningen mot slutten av 90-tallet. Fra tidlig The Source, videre til Element, som utviklet seg til i Atomic i det nye århundret. Senere kom krafttrioen The Thing, og mye mer. I moderne tid spiller han også med Gard Nilssen Supersonic Orchestra, og snart er Flaten tilbake med trioen Close Erase, der alt dette begynte for 30 år siden.

Bassistens eget band (Exit) Knarr oppsto som et bestillingsverk til Vossajazz i 2020, pandemisk avlyst, men utgitt på plate i 2021. I fjor kom «Breezy» med en ny besetning av gruppa. Begge disse ble med på Dagsavisens kåringer av årets beste norske jazz.