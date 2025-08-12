Jazzbassisten Bjørn Kjellemyr er død

Jazzmusiker og bassist Bjørn Kjellemyr er død. Her fra en konsert i 2001. Foto: Arne Ove Bergo

Ifølge Dagbladet har familien opplyst om dødsfallet i dødsannonser i flere aviser. Kjellemyr døde i Oslo 9. august etter lang tids sykdom, ifølge dødsannonsen.

Han var født i Bamble og flyttet etter hvert til Oslo der han gikk på Musikkhøyskolen i perioden 1974 til 1978.

Kjellemyr har samarbeidet og spilt med en lang rekke norske musikere i ulike konstellasjoner, som blant annet Knut Riisnæs, Jon Eberson, Bugge Wesseltoft, Audun Kleive, Jon og Erik Balke, Jan Gunnar Hoff, Ketil Bjørnstad, og ikke minst Terje Rypdal.

Bjørn Kjellemyr (i bakgrunnen) samarbeidet mye med gitaristen Terje Rypdal (i forgrunnen). Her fra en øving i forbindelse med Molde Jazzfestival i 1991. Foto: Vidar Ruud/NTB

Av utenlandske musikere har Kjellemyr har spilt med blant andre Joe Henderson, Bob Berg, Chet Baker, Art Farmer, Pat Metheny og Mike Stern. Bassisten har også bidratt på en lang rekke utgivelser bl.a. på selskapet ECM.

Annonse

På begynnelsen av 80-tallet spilte han også med flere artister innen visesjangeren, blant annet Geirr Lystrup, Halvdan Sivertsen og Lars Klevstrand. Han har også samarbeidet med. med sangere/låtskrivere som Kari Bremnes, Jan Eggum, Anne Grete Preus og Karoline Krüger.

Kjellemyr fikk prisen Årets Jazzmusiker fra Foreningen norske jazzmusikere i 1990, og Buddyprisen 1994 fra Norsk jazzforbund.

(©NTB)