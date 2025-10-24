Jazz: Sterkt om sorg og savn

Bendik Hofseth har laget en av sine fineste plater, til minne om kona Evalill som døde i fjor Foto: Gitte Johannessen / NTB

Bendik Hofseth har vært en av landets ledende saksofonister i over 40 år, først i oslogruppa Celeste, så som etterfølger for Michael Brecker i amerikanske Steps Ahead. Siden har han gitt ut en rekke, ofte helt forskjellige album på egen hånd. På noen av disse har vi også fått høre ham som sanger.

De siste årene har Hofseth kommet med en ambisiøs serie med fire plater med trær som tema – «Trunk», «Branches», «Roots» og «Pollen And Leaves», til slutt samlet i praktboksen «Forest» tidligere i høst. Platene fikk med seg alle sider av hans interesser, fra jazz til pop, samtidsmusikk og inspirasjon fra flere kanter av verden.