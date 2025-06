Jazz: Sprer en fengende frihetsfølelse

Superspreder er et relativt ungt band med bakgrunn fra den berømte jazzlinja i Trondheim. Som så mange andre fra dette miljøet ser de stort på jazzbegrepet, men er ikke blant dem som flørter mest med pop og rock. Superspreder er kort og godt noe helt annet. De strekker seg langt for å utnytte jazzens mange muligheter, for å nå det overordnede målet om å være noe helt for seg selv.

Et par av medlemmene i Superspreder har vi fortalt om før. Sangeren Miriam Kibakaya er med i Naema, som gjorde et godt inntrykk både på Oslo Jazzfestival i 2023 og Bylarm 2024. De skal ha spilt inn et album siden sist. Saksofonist Mona Krogstad fikk god omtale her i avisa for sitt album «Virgo Sun» i 2022, og spiller også i gruppa Juno. Superspreder består videre av Amalie Dahl (saksofon), Guro Kvale (trombone), Oliver Skou-Due (tangenter), Oda Kristine Steinkopf (bass) og August Glännestrand (trommer).

Åpningssporet «Trash Can Hills» begynner lett og behagelig, men plassen tillater knapt å beskrive alt som skjer videre. Det er uvant å høre musikk som forener melodiøs sang og velarrangert ensemblespill med så fri utfoldelse fra solister som sprenger grensene og sørger for å holde lytteren på tå hev. Det er som å få stadig nye varsler om at nå er det noe nytt som skjer, som albumtittelen «Notification Generation» forbereder oss på. Tekstene antyder også at det er andre sider ved samfunnsutviklingen de har sterke meninger om.