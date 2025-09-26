Jazz i toppklasse: Aldri et kjedelig øyeblikk
Gard Nilssen Acoustic Unity har vært kalt et av Norges beste band her i avisa. Nå får vi høre hvordan det går når trioen topper laget for sitt tiårsjubileum.
Gard Nilssen (i hvitt) med sin akustiske enhet, Kjetil Møster, André Roligheten, Signe Emmeluth og Petter Eldh.
Foto: Birgit Fostervold
Musikk
Gard Nilssen Acoustic Unity feirer tiårsjubileum som et av
landets beste band, uansett sjanger. Nilssens trio med André Roligheten
på saksofon og svenske Petter Eldh er også en kjerne i trommeslagerens svært mye
større stjernelag Supersonic Orchestra, og har også spilt i bandet til Susanne Sundfør.
De klarer seg utmerket som trio, men går ikke av veien for å toppe laget for spesielle
anledninger. Som på Oslo Jazzfestival i august med den amerikanske
saksofonisten Joshua Redman, eller på Kongsberg Jazzfestival i fjor med Signe
Emmeluth og Kjetil Møster.
Etter Kongsberg møtte de hverandre igjen i studioet Ocean
Sound på øya Giske, der det ofte blåser friskt utenfor. Nå tok det tydeligvis
av inne også. «Great Intentions» er mer
enn bare gode hensikter, det er en godt fullført bandtriumf, uten et kjedelig
øyeblikk.
Bandet føler seg fram på det smektende åpningskuttet «Swedish
Delight», med så god tid at det tidlig blir plass til en følsom solo fra bassisten. Fra
den påfølgende «Telemark Twist» blir tempoet skrudd opp, og musikken hardere. Her er mange fine kontraster, fra «Vinder stiger» som høres ut som en sval bris, til den lange, lekne «The Root», der bandlederen selv får spille på hele sitt repertoar bak trommene.