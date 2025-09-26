Jazz i toppklasse: Aldri et kjedelig øyeblikk

Gard Nilssen Acoustic Unity feirer tiårsjubileum som et av landets beste band, uansett sjanger. Nilssens trio med André Roligheten på saksofon og svenske Petter Eldh er også en kjerne i trommeslagerens svært mye større stjernelag Supersonic Orchestra, og har også spilt i bandet til Susanne Sundfør. De klarer seg utmerket som trio, men går ikke av veien for å toppe laget for spesielle anledninger. Som på Oslo Jazzfestival i august med den amerikanske saksofonisten Joshua Redman, eller på Kongsberg Jazzfestival i fjor med Signe Emmeluth og Kjetil Møster.

Etter Kongsberg møtte de hverandre igjen i studioet Ocean Sound på øya Giske, der det ofte blåser friskt utenfor. Nå tok det tydeligvis av inne også. «Great Intentions» er mer enn bare gode hensikter, det er en godt fullført bandtriumf, uten et kjedelig øyeblikk.

Bandet føler seg fram på det smektende åpningskuttet «Swedish Delight», med så god tid at det tidlig blir plass til en følsom solo fra bassisten. Fra den påfølgende «Telemark Twist» blir tempoet skrudd opp, og musikken hardere. Her er mange fine kontraster, fra «Vinder stiger» som høres ut som en sval bris, til den lange, lekne «The Root», der bandlederen selv får spille på hele sitt repertoar bak trommene.