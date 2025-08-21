Jazz: Fortsetter å imponere
Harald Lassen fortsetter sin særegne musikalske reise med et stemningsmettet album uten nedturer.
Harald Lassen imponerer med sitt sjuende album.
Foto: Shawn Arvind
Musikk
Saksofonist
Harald Lassen kan kunsten å servere storslått og stemningsfull musikk. På sitt
sjuende album, «Rik», tar han like gjerne sats med en hilsen til den russiske
komponisten Dmitrij Sjostakovitsj sin sjuende symfoni, selveste
Leningradsymfonien, på åpningslåten «Ambisiøs luft (D.S.)». Det er vakkert,
mektig, med et drag av vemod over seg. Et vitnesbyrd om at Lassen er i storslag
etter albumet «Balans», et av de absolutte høydepunktene fra jazzåret 2023.
Lassen er en
gjenganger i denne spalta. Han imponerte oss allerede da han debuterte med
«Rainbow Sessions» tilbake i 2016, da i et mer velkjent, klassisk jazzlandskap,
og han har fortsatt å imponere. Han har etablert seg som en særegen og kreativ
stemme på den norske jazzscenen, en stødig leverandør av stemningsmettet musikk
på kryss og tvers over sjangergrensene. «Rik», som ble lanserte under Oslo
Jazzfestival forrige helg, er ikke noe unntak. Det er et helstøpt album han
leverer denne gangen, med veldreide låtperler som til sammen blir et smykke av
et album, i samme musikalske landskap som på nevnte «Balans».