Jazz: Fortsetter å imponere

Saksofonist Harald Lassen kan kunsten å servere storslått og stemningsfull musikk. På sitt sjuende album, «Rik», tar han like gjerne sats med en hilsen til den russiske komponisten Dmitrij Sjostakovitsj sin sjuende symfoni, selveste Leningradsymfonien, på åpningslåten «Ambisiøs luft (D.S.)». Det er vakkert, mektig, med et drag av vemod over seg. Et vitnesbyrd om at Lassen er i storslag etter albumet «Balans», et av de absolutte høydepunktene fra jazzåret 2023.

Lassen er en gjenganger i denne spalta. Han imponerte oss allerede da han debuterte med «Rainbow Sessions» tilbake i 2016, da i et mer velkjent, klassisk jazzlandskap, og han har fortsatt å imponere. Han har etablert seg som en særegen og kreativ stemme på den norske jazzscenen, en stødig leverandør av stemningsmettet musikk på kryss og tvers over sjangergrensene. «Rik», som ble lanserte under Oslo Jazzfestival forrige helg, er ikke noe unntak. Det er et helstøpt album han leverer denne gangen, med veldreide låtperler som til sammen blir et smykke av et album, i samme musikalske landskap som på nevnte «Balans».