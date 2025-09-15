James Wood: – Studentene sliter med pensum

James Wood er en av verdens mest kjente nålevende litteraturkritikerne. Foto: Gerd Elin Stava Sandve

– Det har sneket seg inn en frykt for å gi ærlige vurderinger, sier James Wood til Dagsavisen.

Som en av de mest anerkjente nålevende bok-kritikerne som skriver på engelsk, har han gjort god karriere nettopp på sine ærlige vurderinger.

Han har ingen planer om å slutte. Nylig besøkte han Norsk-Amerikansk litteraturfestival i Oslo for å delta på flere samtaler om litteratur.