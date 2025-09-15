James Wood: – Studentene sliter med pensum

Kanskje er litteratur i ferd med å bli en smal særinteresse. Kritiker James Wood gleder seg likevel over pessimismen hos Dag Solstad.

Litteraturkritiker James Wood
James Wood er en av verdens mest kjente nålevende litteraturkritikerne.

Bøker

Kulturjournalist og kritiker
Publisert

– Det har sneket seg inn en frykt for å gi ærlige vurderinger, sier James Wood til Dagsavisen. 

Som en av de mest anerkjente nålevende bok-kritikerne som skriver på engelsk, har han gjort god karriere nettopp på sine ærlige vurderinger. 

Han har ingen planer om å slutte. Nylig besøkte han Norsk-Amerikansk litteraturfestival i Oslo for å delta på flere samtaler om litteratur. 

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

kultur lesing dag solstad bok bøker
Powered by Labrador CMS