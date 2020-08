– Det har vært veldig spennende. Man lærer mye om en person eller om en form for psykologi ved å dyrke den typen form for idrett som boksing. Det var veldig spennende og det har jeg ikke gjort så mye av før, forteller Jakob Oftebro til Dagsavisen.

Han snakker om forberedelsene til hovedrollen Charles Braude i hans neste film, «Den største forbrytelsen».

Michelets bok

Det som blir den første norske filmen om jødeforfølgelsene i Norge under andre verdenskrig kommer på kino til høsten. Tirsdag ble høstens norske kinofilmer presentert på Filmens hus.

«Den største forbrytelsen» bygger på Marte Michelets bok med samme tittel, mens Eirik Svensson har regien. Manus er skrevet av Harald Rosenløw Eeg og Lars Gudmestad.

– Jeg tenker denne filmen er viktig, nettopp fordi jeg ikke kjente til det kapittelet av den norske historien om jødeforfølgelse før jeg leste boka, forteller Oftebro.

Han sier han fikk et sjokk da han leste boka, og kjente på en ærefrykt over å skulle portrettere Charles Braude.

– Det er viktig å fortelle om dette, så man ikke glemmer det, og at det aldri må skje igjen.

Spontane øyeblikk

Eirik Svensson som har regien og har gjort filmer som «Harajuku», «Natt til 17.» og serien «Unge lovende», har ikke gjort filmer av denne typen tidligere, men han har jobbet med Oftebro før.

– Jeg tror først og fremst jeg kjenner en nærhet og et alvor til familien Braude som Marte Michelet valgte seg ut, og fokuserte på. Vi har tatt noen valg innafor det Michelet har tatt også, som dreier seg mer om familien. Jeg jobber på den måten jeg kan, ved å få folk til å oppleves som «her og nå», sier Svensson.

– Film er en presensfortelling, ikke et postkort. Jeg prøver å puste det presensbildet inn i filmen, selv om vi er i fortid. Jeg prøver å få til de spontane øyeblikkene også, selv om det er en kjempealvorlig bunn her. De lever i øyeblikket. Det er det jeg har fokusert på.

12 norske premierer

Til tross for begrensningene koronapandemien har skapt for kinobransjen, har hele 12 norske spillefilmer planlagt premiere denne høsten.

– Det er viktig at vi holder oss oppe og i gang, for publikum vil ha norsk film på kino. Spørreundersøkelser og besøkstallene den siste tida tyder på at folk har lyst til å gå på kino, og de vil se norsk film, uttalte direktør ved Norsk filminstitutt, Kjersti Mo, under presentasjonen av årets kinopremierer tirsdag.

Større rom

– Det som skjer nå, er at mange av de utenlandske titlene stadig utsettes, eller slippes digitalt, uten å få kinopremiere. Det gjør at rommet for norsk film på kino, vokser. Da er det gledelig at det er mange norske filmer på vei ut. Og det er viktig at publikum kjenner sin besøkelsestid, og ser norsk film på kino, fortsatte Mo.

Hun la til at NFI også følger med på kinovinduet, og hvilke konsekvenser det kan få for norsk bransje:

– Tendensen er at dette kortes inn, ved at filmer blir raskt tilgjengelige på andre strømmeplattformer etter at de har kommet på kino. Men kinoen er også der filmene henter de viktigste inntektene. Sårbarheten i det å ha et kortere kinovindu har vi fått en sterk lyskaster på da kinoen ble stengt under koronapandemien. Derfor følger vi med på kinovinduet og på nye inntektsmodeller.

