Israel vant Eurovision-finalen – Norge nummer 15

Av Alexander Westum

Norge fikk 84 poeng totalt.

Rybak har selv skrevet låten, som tok en suveren seier i den norske finalen tidligere i år.

– Nå storkoste jeg meg på scenen! Dette er et minne jeg er så takknemlig for å ta med meg videre uansett hvor det bærer, sa han via NRKs pressekontakter etter framføringen.

Rybak var artist nummer sju av de 26 i aksjon i Altice Arena lørdag kveld.

Scenenstorming

Det var tilløp til dramatikk under showet da en mann stormet scenen under Storbritannias framføring – talende nok av låten "Storm". Mannen tok mikrofonen fra sangeren SuRie, som var artist nummer ni på scenen.

– EBU beklager at scenen ble stormet under Storbritannias framføring under finalen i Eurovision Song Contest i Lisboa i kveld. Den ansvarlige personen er nå i politiets varetekt, heter det i en uttalelse fra Den europeiske kringkastingsunionen.

Den britiske sangeren og landets delegasjonen ble tilbudt å få framføre sangen på ny, men ifølge EBU var de veldig fornøyd med gjennomføringen og så ingen grunn til å gå på scenen igjen.

Det er ikke første gang Eurovision-showet forstyrres på denne måten. Under finalen i Telenor Arena i 2010 klarte mannen som kaller seg Jimmy Jump, å komme seg forbi vaktene, før han ble tatt hånd om.

Fjorårets vinner sang

Årets konkurranse ble arrangert i Lisboa, etter at portugisiske Salvador Sobral sang landet til topps med låten «Amar pelos dois» i fjorårets finale. Han opptrådte under showet lørdag, til tross for å ha gjennomgått en hjertetransplantasjon i desember.

I år deltok 43 land, noe som er tangering av rekorden fra 2008 og 2011. Semifinalene gikk av stabelen tirsdag og torsdag, og av de nordiske landene er det bare Island som ikke ble med videre.

Rybak lå en stund på en andreplass hos spillselskapene, men lå på tiendeplass rett før finalen. Etter at alle landene hadde vært i ilden, lå han på en ellevteplass, ifølge den samlede oversikten til Eurovisionworld.

Israel lå lenge på topp hos bookmakerne, men den siste uka ble landet passert av Kypros. (NTB)