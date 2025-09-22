– Islendingene skal alltid kjempe imot

Sigga, alias Sigríður Hagalín Björnsdóttir, har skrevet «Eldane», om kjærlighet og vulkaner på Island. Foto: Gerd Elin Stava Sandve

– Når utbruddet begynner, blir det nesten fest på Island. Alle blir opptatt av det. Mange oppsøker det. Vi kjører mot vulkanen, mot lavaen. Selv om det er det aller dummeste man kan gjøre, sier den islandske forfatteren Sigríður Hagalín Björnsdóttir til Dagsavisen.

I hennes nyoversatte roman, «Eldane», våkner slumrende vulkaner på Reykjaneshalvøya til live, etter flere hundre år i dvale.

– Da jeg begynte på boka, hadde ingenting skjedd med vulkanene på 800 år. Fire måneder inn i skrivearbeidet, begynte hele halvøya å riste. Så kom det første vulkanutbruddet. Siden har det kommet flere. Som et slags bevis på at fiksjonen ofte vet mer enn vitenskapen, sier forfatteren.