Iron Maiden tilbake til Tons of Rock

Iron Maiden med Bruce Dickinson sist de var på Tons of Rock. I 2026 kommer de tilbake. Foto: Mode Steinkjer

Tons of Rock slipper et stjernelag til neste års festival. Hele 14 artister er så langt bekreftet, med de britiske legendene Iron Maiden på topp, bare fire år siden de sist spilte på Ekebergsletta i Oslo.

Med bookingen av Limp Bizkit vil et av den såkalte numetal-sjangerens mest sentrale band fra et kvart århundre tilbake komme til Norge. Dette har vært et band mange har ønsket seg til festivalen, og nå blir det mulig å høre hits som «Break Stuff» og «My Way» fra bandet som fortsatt har vokalist Fred Durst, gitarist Wes Borland og trommeslager John Otto fra besetningen som grunnla Florida-bandet i 1994.

Iron Maiden på Tons of Rock

Iron Maiden skulle spilt på Tons of Rock i 2020 og 2021, da festivalen ble avlyst på grunn av koronaepidemien. I 2022 kunne endelig ett av verdens aller største band innta festivalen. «Iron Maiden og Tons of Rock er som skapt for hverandre, begge helt i kjernen av hva denne musikken og kulturen og tradisjonene rundt den står for», slo vi fast den gang.

Nå kommer de tilbake, nærmere bestemt som en del av sin «The Run For Your Lives World Tour», som startet i fjor sommer. Dette blir den første turneen på fire tiår hvor bandets trommeslager Nicko McBrain ikke blir å finne på scenen sammen med vokalist Bruce Dickinson, bassist Steve Harris, gitaristene Dave Murray, Adrian Smith og Janick Gers. Etter at McBrain pensjonerte seg er det Simon Dawson fra Steve Harris' eget band British Lion som stepper inn.

Iron Maiden er på vei tilbake til Tons of Rock. Disse to er garantert med Foto: Mode Steinkjer

Bring Me The Horizon og Alice Cooper

Bring Me The Horizon har imidlertid spilt på Tons of Rock før, I 2021 som en av de mest overraskende sensasjonene på hovedscenen med et show som mange har lengtet etter å se på nytt. Sjokkrock-veteranen Alice Cooper har spilt i Norge en rekke ganger, ikke minst i Oslo som han besøkte i 2022 da han fylte Oslo Spektrum. Nå kommer han til Tons of Rock, og det samme gjør et band som på alle vis tilhører legendesjiktet innen glam-metallen, Twisted Sister, et band som var sterkt inspirert av Cooper da de ble dannet på første halvdel av 1970-tallet og som etter at Dee Snider ble med i 1976 ble blant sjangerens mest populære og innflytelsesrike band på egen hånd.

Hjerte og smerte med Bring Me The Horizon på Tons of Rock i 2022. Nå kommer de tilbake. Foto: Mode Steinkjer

Også neste år får thrash metal-fansens sitt når et av sjangerens virkelig store band tar turen opp til festivalsletta på Ekeberg. I 2025 var det Megadeth som lagde den hardeste moroa på Tons of Rock, nå er det New York-bandet Anthrax med Scott Ian som karismatisk grunnlegger som skal innta festivalen.

I den helt andre enden, blant nykommere som er i ferd med å skape seg et navn, er Austin, Texas-gruppa Die Spitz, en doom metal-kvartett bestående av Ava Schrobilgen, Chloe De St. Aubin, Ellie Livingston og Kate Halter, som albumdebuterte så sent som nå i september.

Alice Cooper i Oslo Spektrum i 2022, her med gitarist Ryan Roxie. Foto: Mode Steinkjer

Dumdumboys og Raga Rockers til Tons of Rock

Også en rekke norske band er klare for Tons of Rock, deriblant to av de såkalte fire store innen norsk rock. Dumdum Boys skal spille på Ekebergsletta sommeren før de fyller blant annet Oslo Spektrum som en del av bandets 40-årsjubileum. Også Raga Rockers er varslet til festivalen, samt The Carburetors.

Norsk black metal blir representert i 2026 også, når en av retningens grunnleggere, Mayhem, kommer tilbake til festivalen.

Neste års Tons of Rock arrangeres fra 24. - 27. juni på Ekebergsletta i Oslo. Kapasiteten på festivalen i 2025 var 150.000 fordelt på de fire dagene.

De øvrige artistene som er annonsert til Tons of Rock i dette første slippet er Blood Fire Death – A Tribute to Bathory, Kublai Khan TX, Queensrÿche og Blood Incantation.

