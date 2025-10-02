Inn i skyggene fra det mørke nettet

Fra Feil Teaters nye forestilling for ungdom, «Ikke en sånn historie», med Amanda Hedvig Strand i rollen som kontaktlærer ved en Oslo-skole. Foto: Lucas Ibanez-Faehn

Skolepulten til Leo står tom. Det er uvanlig. Leo som er en pliktoppfyllende og dyktig elev, er nesten aldri borte fra skolen. Men nå har noe skjedd, eller det skal skje. På vei hjem blir han grisebanket. Av hvem vil han ikke ut med, men når det viser seg at en jente i klassen har vært vitne til og filmet voldsepisoden, får Leos kontaktlærer Kaja rede på hvem som angrep han. Det var tre av hans nærmeste venner. Men grunnen til at de gjorde det sitter lenger inne, og hva mener klassekompisene med at han fikk som fortjent?

«Ikke en sånn historie» er den første forestillingen Feil Teater lager for ungdom. Fra før har dette Oslo-baserte teaterensemblet nådd mange med barne- og familieforestillingene om den magiske trikken til Nordpolen rundt juletider, samt fjorårets utendørsforestilling «Flukten fra Botsen». Men de har også laget teater for voksne som inkluderer Erlend Loe-stykket «Dyrene i Afrika» og leilighetsoppsetningen «Husk at du skal dø».

I bunnen av mye av det Feil Teater gjør ligger en tydelig sosial samvittighet. Den har nå gitt seg utslag i et nyskrevet og ganske nattsvart drama som retter seg mot ungdom mellom 14 og 18 år, men også mot omgivelsene rundt målgruppen, som lærere og foresatte.