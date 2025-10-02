Inn i skyggene fra det mørke nettet
Teaterforestillingen «Ikke en sånn historie» setter søkelyset på framveksten av nasjonalisme og radikalisering blant unge.
Fra Feil Teaters nye forestilling for ungdom, «Ikke en sånn historie», med Amanda Hedvig Strand i rollen som kontaktlærer ved en Oslo-skole.
Foto: Lucas Ibanez-Faehn
Teateranmeldelse
Skolepulten til Leo står tom. Det er uvanlig. Leo som er en
pliktoppfyllende og dyktig elev, er nesten aldri borte fra
skolen. Men nå har noe skjedd, eller det skal skje. På vei hjem blir
han grisebanket. Av hvem vil han ikke ut med,
men når det viser seg at en jente i klassen har vært vitne til og filmet voldsepisoden,
får Leos kontaktlærer Kaja rede på hvem som angrep han. Det var tre av hans nærmeste venner. Men grunnen til at de
gjorde det sitter lenger inne, og hva mener klassekompisene med at han fikk som
fortjent?
«Ikke en sånn historie» er den første forestillingen Feil
Teater lager for ungdom. Fra før har dette Oslo-baserte teaterensemblet
nådd mange med barne- og familieforestillingene om den magiske trikken til Nordpolen rundt juletider, samt fjorårets utendørsforestilling «Flukten
fra Botsen». Men de har også laget teater for voksne som inkluderer Erlend
Loe-stykket «Dyrene i Afrika» og leilighetsoppsetningen «Husk at du skal dø».
I bunnen av mye av det Feil Teater gjør ligger en tydelig sosial samvittighet. Den har nå gitt seg
utslag i et nyskrevet og ganske nattsvart drama som retter seg mot ungdom mellom 14 og 18 år, men også mot omgivelsene rundt målgruppen, som lærere og foresatte.