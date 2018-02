Ingen pris til Utøya-filmen i Berlin

Kultur

- Denne filmen er ikke laget for å vinne priser, har Erik Poppe uttalt om filmen «Utøya 22. juli». Han ble bønnhørt av juryen i Berlin, som overraskende ga den høythengende Gullbjørnen til «Touch Me Not» av Adina Pintilie fra Romania da bjørneprisene ble delt ut i Berlinale Palast lørdag kveld, etter halvannen uke med rundt 400 filmer fra hele verden. Også flere andre priser løfter fram de sterke kvinnene, helt i tråd med Berlinalens prosjekt i år, som var en markering av metoo-bevegelsen og kampen for likestilling i filmbransjen. Pintile fikk også festivalens pris for Beste debutfilm.

19 filmer konkurrerte om selve Gullbjørnen og de gjeve Sølvbjørn-prisene, men en hederlig omtale fra den frittstående økumeniske juryen ble den eneste utmerkelsen til «Utøya 22. juli». Det til tross for at en rekke ledende filmkritikere, blant annet i britiske The Times, holdt en knapp på Erik Poppes film.

- Viktigste oppnådd

- Det viktigste for oss er oppnådd: Vi ville delta i Berlinalens hovedkonkurranse for å dele filmen og historien om dette angrepet, med Berlin og hele verden, på en verdig og skikkelig måte. Vi fikk vist filmen til et stort internasjonalt publikum og fortalt om 22. juli i pressekonferanse og intervjuer, sier Poppe i en pressemelding fra produksjonsselskaper Paradox etter at fasiten fra Berlin var klar.

Han la til: - Det viktige for oss med denne filmen, er å få formidlet en sannferdig historie som berører publikum sterkt, om det som faktisk skjedde den 22. juli – ikke filmpriser.

Les også: Du kommer aldri til å forstå

Pris til norsk samproduksjon

Norge var ellers representert da prisene ble delt ut, med Marcello Martinessis «Las herederas» (Arvingene) fra Paraguay, en film hvor det knapt er en mann og se og historien dreier seg rundt kvinnelig selvstendighet og løsrivelse i det filmskaperen kaller et svært konservativt samfunn. Filmen er delfinanisert fra norske Sørfond og fikk hele to priser fra juryen, den ene tl regissøren selv. Det er ellers verdt å merke seg at en beveget Ana Brun fra Paraguay mottok filmens andre pris, for beste kvinnelige hovedrolle som også Andrea Berntzen i «Utøya 22. juli» var favoritt til ved siden av nettopp Brun. Brun dediserte Sølvbjørnen til alle kvinnene i landet sitt.

Wes Anderson fikk prisen for beste regi, for animasjonsfilmen «Isle Of Dogs», filmen som også åpnet hele Berlinalen for over en uke siden.

Gullbjørnen gikk altså til «Touch Me Not» av Adina Pintilie, en eksperimentell kunstfilm som utforsker intimitet mellom en filmskaper og hennes skuespillere, hvor hun utfordrer vårt forhold til skjønnhet og seksualitet. Filmen scoret relativt lavt på kritikerbarometrene og blant publikum etter visningene sent i festivalen. At den flyter som en mellomting mellom dokumentar og fiksjon gjør den til en spesiell film som delte både kritikere og vanlige kinopublikummere som så filmen i Cannes, samtidig som den på fint vis speiler Berlinalens tematikk i år som har satt søkelyset på metoo-kampanjen og gått i bresjen for å fordømme seksuell trakassering. At Sølvbjørnen gikk til Magorazata Szumowskas film om Polens politiske utfordringer og tredjeprisen - Alfred Bauer-prisen - gikk til «Las herederas», gjorde at alle de tre hovedprisene hyller sterke kvinnelige filmskapere eller roller.

Les også: I dypet av den røde løperen

Slik fordelte prisene seg:

Gullbjørnen: «Touch Me Not» av Adina Pintilie

Juryens store pris Sølvbjørnen: «Twarz» av Małgorzata Szumowska

Alfred Bauer Sølvbjørn: Marcello Martinessi for «Las herederas»

Sølvbjørn Beste regi: Wes Anderson for «Isle Of Dogs»

Sølvbjørn Beste kvinnelige skuespiller: Ana Brun i «Las Herederas»

Sølvbjørn Beste mannlige skuespiller: Anthony Bajon for «The Prayer»

Sølvbjørn Beste manus: Manuel Alcalá og Alonso Ruizpalacios for «Museo»

Sølvbjørn - kunstnerisk utmerkelse: Kostymer og produksjonsdesign på «Dovlatov»

Juryen ble ledet av den tyske filmskaperen Tom Tykwer («Mot veggen», TV-serien «Babylon Berlin») og hadde blant andre den belgiske skuespilleren Cécile de France og komponistlegenden Ryūichi Sakamoto i rekkene.

Les også: – Filmen er ikke laget for å vinne priser

Poppe imponerte

Erik Poppes film er laget som en eneste lang takning som følger ungdommene på AUFs sommerleir på Utøya som flykter for livet idet terrorangrepet starter 22. juli 2011. Søkelyset hviler nærmest uavbrutt på Kaja (Andrea Berntzen), som i likhet med de andre i filmen er en fiktiv skikkelse bygget på historier og samtaler fra overlevende. Filmdebutanten Berntzen har i likhet med filmen i seg selv imponert kritikerne med sin innsats, men både hun, Erik Poppe og de andre involverte har vært svært nøkterne og tilbakeholdne i møtet med journalister og publikum. Poppe har selv sagt at filmen ikke er laget med tanke på å vinne priser. Juryen i Berlin var av en annen oppfatning, men kritikkene har vært jevnt over svært gode, med stort sett femmere i norske aviser og to seksere, blant annet her i Dagsavisen hvor det blant annet het: «Det er nå (filmen) skal komme, akkurat i det det kollektive minnet om nettopp ofre og overlevende er i ferd med å glippe, og en ny generasjon vokser opp som ikke husker eller opplevde det som skjedde».

Internasjonalt ga bransjemagasinet Screen filmen nær full score og slo fast at det neppe vil komme en mer hjerteskjærende film i år. Det samme gjorde toneangivende Peter Bradshaw i britiske The Guardian, som ga filmen fire av fem stjerner og slo fast at den er slående visuell og brutal, men også laget med hjerte og ærlighet. De som har vendt tommelen ned har stort sett gjort det på grunn av tematikken, ikke filmens utførelse.

Les anmeldelsen av Erik Poppes «Utøya 22. juli»: «Utøya 22. juli»: Til ungdommen

Viktig å minnes

– Media liker nok ikke det vi gjør, men vi vil forsikre oss om at alt vi gjør, er av respekt for de overlevende og etterlatte. Vi begynner ikke å diskutere filmen før vi har sett den, og diskusjonen er relevant. Dette skal ikke bli en mediehype, sa produsent Stein B. Kvae under under pressekonferansen i Berlin etter visningen av filmen.

Der utdypet Erik Poppe overfor NTB at han hadde laget filmen for å minne verden om hvordan høyreekstremisme kan se ut.

– Vi ser at det er en framvekst av høyreekstremisme og fascisme i Europa. Da er det viktig å minnes på at dette har skjedd og kan skje igjen.

Poppe mener ofrenes historie har fått for lite oppmerksomhet.

– Derfor denne filmen. For å vekke til live det kollektive minnet om hva som skjedde.

Flere andre norske filmer ble vist i Berlin, ikke minst Christian Los ungdomsfilm «Los Bando» i programmet Generation. Filmen som går på norsk kino nå fikk svært god mottagelse av publikum på de offisielle visningene festivalen gjennom, og er solgt til en rekke land. Den måtte imidlertid dra hjem uten prisen Krystallbjørnen, som gikk til sveitsiske «Fortuna».

Kritikerprisen FIPRESCI i år til «Las herederas» av Marcelo Martinessi fra Paraguay, som altså har produsert filmen ved hjelp av norske investeringer fra Sørfond. Filmen blir dermed garantert å se på norske festivaler som for eksempel Film Fra Sør.