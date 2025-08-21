«Ingen kommentar»: En rett høyre mot politikere og PR-bransje
Som et stykke politisk satire er «Ingen kommentar» både treffende og giftig, men tar få hensyn til de virkelige personene filmen bygger på.
Filmen «Ingen kommentar» rammer først og fremst PR-bransjens bakspillere. Her Pia Tjelta som kynisk spinndoktor.
Foto: Nordisk Film Distribusjon
Film
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
«Ingen kommentar» er et bevis på at det er mulig å produsere
film raskt også gjennom de offisielle norske støttekanalene. At det går bare to
år fra en politisk skandale materialiserer seg i en fullbefaren spillefilm
med en statlig støtte, må være rekord. Timingen er halve poenget, og spontaniteten
tjener prosjektet ikke minst når det gjelder skuespillernes nesten intuitive prestasjoner.
Samtidig ville manus og selve filmen trolig tjent på å knas en gang eller to til.
I den grad kinopremieren på «Ingen kommentar» vil gripe inn
i den pågående valgkampen, er det gjennom å sparke hele det politiske systemet der
det gjør mest vondt. Og kanskje vil folk med vaklende politiske ambisjoner få enda et påskudd til å velge bort nettopp politikken.