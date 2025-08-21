«Ingen kommentar»: En rett høyre mot politikere og PR-bransje

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

«Ingen kommentar» er et bevis på at det er mulig å produsere film raskt også gjennom de offisielle norske støttekanalene. At det går bare to år fra en politisk skandale materialiserer seg i en fullbefaren spillefilm med en statlig støtte, må være rekord. Timingen er halve poenget, og spontaniteten tjener prosjektet ikke minst når det gjelder skuespillernes nesten intuitive prestasjoner. Samtidig ville manus og selve filmen trolig tjent på å knas en gang eller to til.

I den grad kinopremieren på «Ingen kommentar» vil gripe inn i den pågående valgkampen, er det gjennom å sparke hele det politiske systemet der det gjør mest vondt. Og kanskje vil folk med vaklende politiske ambisjoner få enda et påskudd til å velge bort nettopp politikken.