Kjendiskirurgi går viralt: markerer kinnbena gjennom fettfjerning i ansiktet

En som har gjennomført behandlingen er eksmodell og TV-personlighet Chrissy Teigen, som la ut en instastory i fjor der hun pekte på kinnet sitt, med følgende melding:

«Ja, jeg tok en sånn Dr. Diamond buccal-fett-fjerning. Sammen med at jeg har kuttet ut alkohol så ser jeg gode resultater», og la til at hun også hadde fjernet armehulsfett for å ta seg bedre ut i stroppløse kjoler.

74th Emmy Awards La ut instastory om buccalfettsuging: Chrissy Teigen under utdelingen av Emmy Awards i september i fjor. (ROBYN BECK/AFP)

Ingen arr

Fjerning av buccalfett er et kosmetisk inngrep som går ut på å fjerne fettputene som ligger inne i kinnene. Inngrepet innebærer at man lager et snitt på innsiden av munnen, som også gjør at man ikke får synlige arr etter operasjonen.

Ifølge CNN og den New York-baserte plastikk-kirurgen Darren Smith, kan buccalfett-fjerning gi folk med runde ansikter og mye ansiktsfett et smalere utseende med mer definerte kinnbein. Han bekrefter at inngrepet er blitt populært, ikke bare blant overvektige men også de som bare ønsker med fremhevede kinnbein, som regnes som mer attraktivt.

Yngre utseende

Kinnfett er noe som siger med alderen og kan gi en litt hengende kjevelinje. Gjennom å fjerne fettet kan opprettholde et yngre utseende – som et alternativ til mer drastisk kirurgi som ansiktsløftninger. Og best av alt, fettet kommer ikke tilbake. Etter at kjendiskirurg Dr. Jason Diamond fra Netflix’serien «Celebrity Plastic Surgeons» fortalte om behandlingen, har den gått viralt blant kjendiser og modeller i sosiale medier.

