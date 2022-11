Flere artister donerer til Fretex. Kvelertak selger uglemaskotten

– Ugla har stått på scenen med oss, og den har sett utrolig mye. Det er godt den ikke kan snakke, ler gitarist Maciek Ofstad fra Kvelertak.

Sammen med ni andre norske artister har Kvelertak donert sceneplagg og andre gjenstander til Fretex under årets Øyafestival. I tillegg til Kvelertak, kan Fretex melde at også Myra, Kamelen, Sondre Lerche, Lemaitre, Michelle Ullestad, Bright Eyes, Dagny og Aurora la flere plagg og gjenstander i Fretex-boksen. Aurora har også donert smykker fra sin egen kolleksjon.

Aurora donerer smykker fra egen kolleksjon (ANNA KURTH/AFP)

En trend

Det er nærmest blitt en trend blant artister å ta i et ekstra tak for miljø og bærekraft. Nylig meldte medlemmene i Kaizers at de ønsket å donere et lass med promo-T-skjorter til bruktbutikken Fretex. Hos Fretex håper de dette vil inspirere flere til å donere verdifulle ting som er klar for nye eiere og et nytt liv.

Hver eneste T-skjorte teller. — Hilde Kjønstad hos Fretex

«Siden 1995 er prisen på klær halvert. Vi kjøper mer enn noensinne. Vi kjøper klær som aldri blir brukt, og tekstilindustrien er en av verdens største bidragsytere til CO₂-utslipp» skriver Hilde Kjønstad, kjedeleder i Fretex, i en pressemelding.

– I Fretex jobber vi for økt gjenbruk og håper at folk kan erstatte nykjøp med bruktkjøp og på denne måten få redusert produksjonsbehovet og spare miljøet for utslipp. Hver eneste T-skjorte teller, sier Hilde Kjønstad.

Skattejakt

Skattene fra Øya er nå på vei ut til Fretex-butikker over hele landet, men Kjønstad vil ikke røpe hvor. Så de som vil gjøre kupp må rett og slett legge ut på en liten skattejakt. Maciek Ofstad fra Kvelertak håper band-ugla vil finne veien hjem til en 12-årig kopi av han selv.

– Jeg ser for meg at ugla skal ende på gutterommet til «lille Jonas» som skal begynne å spille rockegitar og trenger litt «ugle-power» inn i riffene, sier Ofstad i en pressemelding fra Fretex.

