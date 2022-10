Bruktbutikkene vil ha rocke-merch - Kaizers donerer T-skjorter

Motebutikkene er ofte blitt heftig kritisert for å selge falske promo-trøyer fra band som Rolling Stones, Metallica, Sex Pistols og AC/DC. Ekte merch derimot, er blitt populære innslag i motebildet, de mest sjeldne trøyene er til og med blitt samleobjekter som selges dyrt på nett. I Oslo har bruktbutikker som Velouria Vintage på Grünerløkka lenge spesialisert seg på denne typen håndplukkede T-skjorter med konsert-, festival- og bandmotiv, og kjedeleder i Fretex Hilde Kjønstad sier de også merker stor etterspørsel etter denne typen plagg over hele landet.

US-AUCTION-MUSIC-ROCK Vintage Led Zepellin 1973-turné-skjorte er samleobjekt som selges for tusenvis av kroner. (EMMANUEL DUNAND/AFP)

– Det er noe spesielt med bandmerch da det ofte er knyttet sterke minner til musikken og konsertene fra den epoken T-skjorter representerer, så dette er mer enn en vanlig T-skjorter, sier Hilde Kjønstad.

Kaizers donerer

Nå donerer det tidligere bandet Kaizers Orchestra et stort parti nye, helt ubrukte promotrøyer til bruktkjeden. Skatten fant de selv da de nylig flyttet lager fra Oslo til Stavanger: 10 uåpnede esker med 10 år gamle T-skjorter. I stedet for å drasse dem over fjellet besluttet de å gi dem til Fretex. Fra 27 oktober kan dermed fans både få tak i ettertraktet merch, gjøre noe fra for miljøet og samtidig støtte en god sak. Og – det føles som å gi noe tilbake.

Med donasjonen er ringen sluttet for bandet, rent stilmessig. Før bandet spilte sine aller første konserter, tilbake i 2001, dro de sammen til Fretex og kledde seg opp i hver sin dress. Slik utviklet de en stil de mer eller mindre har holdt seg til siden.

Geir Zahl, gitarist i Kaizers Orchestra. (Aleksander Andersen/NTB)

– Vi spilte på Spellemannprisen med Fretex-dresser i 2002, forteller bandets gitarist, Geir Zahl.

– Det gikk jo veldig bra, vi solgte for eksempel masse plater etter det, så vi skylder kanskje Fretex en? Helt seriøst er det jo mye bedre at de T-skjortene får et liv og et hjem, enn at de blir liggende i esker på et lager. Samtidig går det til en god sak, sier han og håper det er med T-skjorter som med vin – at de blir bedre og bedre jo lenger de er lagret.

Rett fra loftet til Kaizers: band-T-skjorter som glir rett inn i garderoben. (Fretex)

Fått nytt liv

Da bandet tok en pause for 10 år siden, spilte de først konserter for over 45 000 publikummere over flere dager i DNB Arena i Stavanger. Selv om bandet ikke har spilt noe siden da, strømmes musikken deres som aldri før. Etter at videoer med sangen «Hjerteknuser» gikk viralt på TikTok, var låten lenge den mest populære norske sangen i landet og nummer to på Spotify topp 50 i lengre tid.

– Det er veldig stas for oss at Kaizers vil donere disse T-skjortene til Fretex. Vi opplever stor etterspørsel etter band merch i våre butikker og vet at kundene våre kommer til å sette pris på at vi kan tilby disse unike Kaizers T-skjortene. Vi er tilhengere av bandet og synes det er gøy at de har fått mange nye fans i det siste, sier Hilde Kjønstad, kjedeleder i Fretex.

– Når vi tilbyr offisielt band merch ser vi at det har høyere gjenbruksverdi enn lisensierte produkter kjøpt hos kjedebutikkene. IOM at man ikke lengre får tak i disse T-skjortene i Kaizers kanaler, vil jeg tro at det er attraktivt for våre kunder få muligheten til å kjøpe, sier Hilde Kjønstad i Fretex.

Sortimentet er fra forskjellige epoker i Kaizers’ karriere og vil være til salgs fra 27. oktober i følgende Fretex en rekke utvalgte Fretex-butikker: Breigata i Stavanger, Lars Hilles gate i Bergen, på Møllenberg i Trondheim og på Grünerløkka Oslo samt i https://nettbutikk.fretex.no/. Prisen ligger på 349 kroner. stk.

Fretex er Norges største bruktkjede med 40 butikker. Fretex mottar donasjoner fra privatpersoner og bedrifter, og er eneste innsamler med sorteringsanlegg i Norge. Gavene blir solgt videre og delt ut via Frelsesarmeens sosiale arbeid. Ti prosent av bruktinntektene går til sosiale formål i regi av Frelsesarmeen.

