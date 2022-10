Eldrebølge på instagram: Denne 101-åringen har 2,4 millioner følgere

«More is more and less is a bore» er Iris Apfels motto og hun insisterer på at hun aldri vil komme til å gi seg med å velte seg i juggel og stæsj. Med sine digre briller og ditto smykker, og en garderobe som kan ta pusten fra hundre dragshowdronninger er 101-åringen fra Queens, New York et yndet intervjuobjekt for internasjonale motemagasiner.

I kjølvannet av Iris Apfels popularitet har en rekke eldre influensere, som Baddiewinkle (94), Accidental Icon (65) Linda Rodin (74) markert seg på Instagram. Collen Heidemann (73) Yazemeenah Rossi (66) signerer fete kontrakter i modellbransjen, i likhet med tidligere supermodeller som Kirsten McMeany (57) og Linda Evangelista (57) som gjør comeback nå.

Iris Apfel På premierefest - iført tomatrød pels og turkiser. (Andy Kropa/Ap)

Forretningskvinne

Apfel har en lang karriere bak seg som forretningskvinne og interiørdesigner med blant annet De hvite hus på kundelisten. I en verden der ungdommelig skjønnhet tradisjonelt har fått mest oppmerksomhet er hun, med sine skarpe kommentarer og eksentriske stil blitt et genuint stilikon, helt i takt med tidsåndens sans for mangfold. Litt spøkefullt pleier hun å kalle seg selv for en geriatrisk starlet.

Iris Barrel ble født i bydelen Queens, New York i 1921 av jødiske foreldre. Som ung jente pleide hun å ta metroen til Manhattan for der å vandre rundt i bruktbutikker, markeder og antikvitetshandlere i Greenwich Village for å lete etter skatter. Hun utviklet sansen for å samle, gjerne på smykker og små interiørobjekter. Det er en aktivitet hun elsker til dags dato.

[ – Sist hanekam-sveisen dukket opp i motebildet og ble omtalt som mohawk, ble det snakk om kulturell appropriasjon ]

Etter å ha studert kunsthistorie begynte hun å jobbe som korrekturleser i magasinet Women’s Wear Daily, samtidig som hun jobbet som interiørassistent og utviklet sitt talent for å finne sjelden objekter til kundene. Hun jobbet også som assistent for den legendariske moteillustratøren Robert Samuel Goodman som ledet Esquire Magazine og hang med showbiz-eliten på den legendariske Stork Club på Manhattan.

– Klassisk, men helt på kanten overdådig, beskrev hun tekstilene sine til London Evening Standard for noen år siden. Iris Apfel (H&M)

Lykkelig gift

I 1948 giftet hun seg med forretningsmannen Carl Apfel, og i mange år drev de tekstil- og interiørfirmaet Old World Weavers sammen, til Carl Apfel døde i 2015. Han var da 100 år.

I et intervju med magasinet Tatler i 2017 slo hun fast at «mote er noe du kan kjøpe, mens stil er medfødt. Det er i ditt DNA» og at hun aldri har brydd seg om hva andre tenker når hun kler seg, med unntak av en person, ektemannen Carl.

More is more and less is a bore. — Iris Apfel

«Om Carl ikke likte det, så brukte jeg det ikke. Men han likte stort sett min smak, og jeg syntes også ofte at det var gøy å kle opp han. Han var ikke så redd for å kle seg annerledes. Ikke at vi var rebelske, men vi syntes nok begge at det bør være en individuell touch i måten man kler seg på».

Vanskelig Kennedy

Med Old World Weavers spesialiserte de seg på å gjenskape tekstiler fra 17- og 1800-tallet og leverte blant annet eksklusive tekstiler til Det hvite hus gjennom 9 presidentperioder – Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, and Clinton.

[ Kanye West sjokkerte med hvit makt-slagord på trøya ]

Alle skal ha vært enkle å ha med å gjøre ifølge Apfel selv, bortsett fra Jackie Kennedy som var opphengt i fransk design og stil og derfor hyret inn egne folk for å style interiøret.

I 2014 laget Albert Maysles dokumentarfilmen «Iris» om moteikonet og ektemannen hennes. I dokumentaren sier Carl at Jackie Kennedy var litt vanskelig å jobbe med, hvor på han blir kjapt irettesatt av Iris som raskt påpeker: «Vi lovte å ikke snakke om Det hvite hus, Carl».

Humor viktig

– Jeg tenker ikke så mye på alder, det er bare noe som skjer. Jeg er takknemlig for at jeg fortsatt får oppleve livet, uttalte hun til Good Morning, America da hun ble intervjuet i anledning 100-årsdagen. Og hun nevnte humor som en viktig ingrediens i ungdomskilden.

Jeg tenker ikke så mye på alder, det er bare noe som skjer. — Iris Apfel

– Humor er viktig. Ikke sånn ha ha-type humor, men det å ha evnen til å se det komiske i hvor mye tid vi bruker på dumme småting i livet, mens vi gjerne glemmer store og viktige ting.

Og da hun ble bedt om å beskrive sin egen stil:

– Jeg liker alt mulig rart og elsker å sette dem sammen. More is more and less is a bore. Jeg har aldri forstått meg på de som mener at less is more. Det gir ingen mening, det er som å si at å ha mindre penger gjør deg rikere. Dersom flere våget å være seg selv og bruke mindre tid på å ligne andre så ville de bli lykkeligere. Gud har gitt oss alle en personlighet og det burde vi være stolte av, ikke skjule det, uttalte hun til Good morning, America.

Senioropprør

I 2004 ble Iris Apfels garderobe viet en egen utstilling i New Yorks Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute og i 2019 signerte hun en legendarisk modellkontrakt med modellbyrået IMG. Året etter, forbindelse med 100-årsdagen sin lanserte kleskjeden H & en minikolleksjon i samarbeid med Apfel.

Apfel designet kolleksjon i samarbeid med kleskjeden H&M i forbindelse med 100-årsdagen i 2021. (H&M)

Ifølge motejournalistene var kolleksjonen en etterlengtet eksplosjon av farger og stæsj ikke var spesielt brukbar men likevel en sårt tiltrengt vitaminbombe etter at folk hadde levd gjennom pandemien i joggedresser. Moteviter Pia Henriksen uttalte den gangen til nettmagasinet Melk og honning at om dette var en måte å bli gammel på, så ja takk!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Iris Apfels 5 innredningstips:

1. Kjøp kvalitet.

2. Har du ikke råd til å kjøpe god kvalitet, vent.

3. Start å samle.

4. Vær original, ikke kopier andre.

5. Hva du enn gjør og ikke gjør må du aldri følge trender.

---