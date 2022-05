Renate Reinsve strålte på verdens største motefest

Norske Renate Reinsve skilte seg godt ut på motebransjens kanskje råeste catwalk iført et oppsiktsvekkende antrekk fra Louis Vuitton. Stjernen fra «Verdens verste menneske» stilte i et antrekk fra Louis Vuitton.

Da hun deltok på Oscar-utdelingen tidligere i vår falt også valget på Louis Vuitton, den gangen en kjole, mens hun på The Met stilte i en glitrende topp med broderier og krystaller til svare trange skinnbukser og skyhøye hæler.

2022 MET Museum Costume Institute Benefit Gala Renate Reinsve på The Metropolitan Museum of Art's gala foran åpningen av utstillingen "In America: An Anthology of Fashion" (Evan Agostini/AP)

I et hav av ballkjoler og overdådige kreasjoner skilte hun seg godt ut med en mer rocka stil, litt slik Kirsten Stewart gjorde på Oscar-utdelingen da hun vakte oppsikt på den røde løperen i et shorts- og blazer-antrekk fra Chanel.

Ingen motefest er mer prestisjetung enn den årlige gallaen som arrangeres på The Metropolitan Museum of Art hvert år. Gallaen som holdes på – og har fått navn etter – The Metropolitan Museum of Art på Manhattan, tiltrekker seg en rekke stjerner fra blant annet film, mote og medier. Tema for årets utstilling er «I Amerika. En fortelling om mote», og i følge Vogue er blant annet antrekk fra fire hittil ukjente designere fra amerikansk urbefolkning representert blant de som stilles ut i museet.

Den store åpningsfesten arrangeres av motemagasinet Vogue, og du skal være godt inne i varmen blant verdens jetsett for å få en invitasjon fra selveste Anna Wintour. Og det må det sies ar Reinsve - som ble omtalt av Vogue som en av de best kledde - er. Ikke bare er hun motebransjens nye yndling, sist måned ble det kjent at Reinsve også skal spille i den amerikanske filmen «The Governesses» sammen med blant andre Lily-Rose Depp og Hoyeon Jung.

