– Vi er lei joggedressen. Nå blir moten sexy

Ille til mote-podden har fått KKs moteredaktør Ida Elise Eide Einarsdottir på besøk, for å snakke om hva vi kan vente oss å se av nye trender nå når pandemien forhåpentligvis slipper taket i 2022.

Moteåret startet riktignok litt trist med to store personligheter som gikk bort: både tidligere kreativ leder i amerikanske Vogue André Leon Talley og den ikoniske moteskaperen Thierry Mugler, som begge har satt sitt preg på motehistorien.

Obit Andre Leon Talley André Leon Talley, en av de få som har våget å snakke vogueredaktør Anna Wintour (t.v) midt imot, gikk bort i en alder av 73 år. (Diane Bondareff/AP)

– Ja, jeg skal hjem og lese biografien til André Leon Talley, han har betydd enormt mye for bransjen, både når det gjelder rasisme, mangfold og inkludering, sier Ida Elise Eide Einarsdóttir, moteredaktør i KK.

Nå blir det sexy

Når det gjelder årets trender spår Einarsdóttir at det kommer til å bli mye kroppsnært og sexy i 2022.

– Jeg tror det blir et interessant og annerledes år på mange måter. Nå kan vi kanskje endelig legge pandemien bak oss også motemessig og det tror jeg mange er glade for, sier Ida Elise Eide Einardóttir og sikter til at mange er klar for å legge fra seg hjemmekontoruniformene, som gjerne har bestått av T-skjorte, joggebukse og litt utvasket hettegenser og gå våren i møte i en ny, mer pyntet stil.

Guccis Love Parade-kolleksjon som ble vist på selveste Hollywood Boulevard i november i fjor lovte fest og glamour for 2022. (Jordan Strauss/AP)

– Det er ikke det at komfort er ut, for vi liker å kle oss komfortabelt i hvert fall i Norge. Men moten trenger et slags svar på pandemien der den har klart å holde hodet over vannet i to år. Svaret er å oversvømme catwalken med glitter og glamour – alt du forbinder med fest og moro. Og så blir det sexy! sier moteredaktøren henrykt.

Motehuset Dior slår et slag for miniskjørt og kort-korte kjoler i 2022 (Dior)

Halston og Gucci

Ida Elise Eide Einarsdóttir legger til at hun blir glad bare av å snakke det som skal skje i 2022, med mer farger, og en lys og livsbejaende stil.

– Nå skal vi ta sexy tilbake, det sa Victoria Beckham nylig, og det tror jeg på. Og da tenker jeg at det er stilen fra «Halston som nå går som serie på Netflix og Gucci fra slutten av nittitallet med Tom Ford i spissen som kommer til å gjelde: kort-korte miniskjørt, kroppsnært og veldig sassy og sexy, sier Ida Elise Einarsdóttir.

