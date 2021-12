Virgil Abloh var vår tids Karl Lagerfeld

28. november døde den amerikanske moteskaperen, kunstneren, arkitekten og DJ-en Virgil Abloh. Han ble bare 41 år gammel.

I Dagsavisens nye podkast, Ille til mote, snakker Sissel Hoffengh og Espen H. Rusdal om nettopp Virgil Abloh og hvorfor han var så stor.

Abloh var den første afroamerikaneren som fikk sjefsstilling i et europeisk luksusmotehus, nemlig Louis Vuitton. Han vil bli stående som en av de viktigste representantene i en kreativ bransje som ikke akkurat er kjent for sitt mangfold. Mens mangfold i moten stort sett har betydd å hyre modeller med forskjellige etnisiteter og kjønn har maktposisjonene i den internasjonale delen av bransjen omsider fått viktig mørkhudet representasjon gjennom Virgil Abloh hos Louis Vuitton og sjefredaktør Edward Enninful i britiske Vogue.

Utdannet arkitekt

Abloh vokste opp i byen Rockford, Illinois. Han var sønn av ghanesiske foreldre, moren var syerske og kan ha inspirert sønnen tidlig når det gjelder design av klær. Men han valgte likevel å studere arkitektur, og historien sier at det var etter å ha sett et fantastisk bygg tegnet av den banebrytende, nederlandske arkitekten Rem Koolhas at han ble inspirert til å lage klær. Dermed valgte han å endre retning og hive seg på klesdesign.

Virgil startet sin designkarriere med å selge Ralp Lauren og Champion-plagg med store grafiske trykk. Merket fikk navnet Pyrex og prisen var flere ganger høyere enn hva Ralph Lauren selv tok for sine Polo-plagg. Pyrex ble straks populært blant rappere og nådde bredt ut til enda flere som oppdaget dette underlige merket inbgen visste noe særlig om.

Inspirert av kunst

Abloh elsket kunst og var opptatt av dadaismen, surrealismen og popkunstens tradisjoner med å låne biter av andres arbeider eller omgjøre ordinære objekter til kunstverk og couture. Såkalte ready-mades – klipp og lim av andres fotografier eller malerier og bruke dem som trykk på plagg kan sammenlignes med kunsttradisjonene til kunstnere som Jeff Koons og Andy Warhol.

I 2009 fikk Virgil Abloh jobb som lærling i motehuset Fendi i Roma, sammen med Kanye West. Samme år blir de to lagt merke til sammen med en gruppe venner under moteuken i Paris, der de blir fotografert av den kjente street fashion-fotografen Tommy Ton utenfor visningen til Comme des Garçons for style.com – Virgil Abloh har senere fortalt at «Vi var en gjeng outsidere som var interesserte i mote, men som ikke hørte hjemme i den verdenen. Men, ved å delta vi så det som vår mulighet til å sette vårt preg og gi moten en tidsriktig relevans. Vi følte at vi brakte inn en tidsriktig energi som bransjen manglet.»

Black Power på catwalken

I 2018 ble Virgil Abloh hentet inn som kreativ leder for Louis Vuittons herreavdeling, og i 2019 hadde han sin første visning. Bildene av Kanye West som står på siden av catwalken og de to som klemmer når Virgil kommer ut på catwalken er rørende – det er blitt stående som et black power-moment i motehistorien.

Virgil har selv sagt at inspirasjonen var å designe for sitt 17-år gamle jeg, med andre ord: vise at det var muligheter også for svarte kids å komme opp og fram i motebransjen.

Med Virgil kom gatemoten virkelig for fullt inn i motehuset som tidligere var mer kjent for å designe elegante reiseeffekter for rikfolket.

– Men, var han først og fremst guttas designer?

– Ja, sier Espen Rusdal.

– Han appellerer til det lille barnet som samler på noe. Samler på klistremerker, Lego, frimerker, mener Espen.

Designsamarbeid

Gjennom hele karrieren virket han som en ydmyk og søkende kunstner. En som likte å løfte fram andre, og lage limited edition-kolleksjoner i samarbeid med andre.

Han var en offentlig person, men var ikke noen som trengte seg på.

Privatpersonen Virgil Abloh er fortsatt anonym.

Virgil hadde også flere utstillinger på anerkjente samtidsmuseer som ICA i Boston og MCA i Chicago.

– Det var flere tusen i kø utenfor museene på åpningsdagen og i gavebutikken.

– Der har selvsagt du shoppa, slår Sissel fast.

– Ja i giftshopen til ICA, kjøpte jeg en hoodie, svarer Espen.

Og denne hettegenseren hadde et trykk på ryggen av Mannen med ljåen, et motiv Abloh stadig vendte tilbake til de siste to årene av sitt liv.

– Jeg kjenner at håret på armen reiser seg nå, sier Espen og forteller historien.

– Jeg sammenligner det med den siste videoen til David Bowie hvor kunsten og livet går over i hverandre, skyter Sissel inn.

– Han var utrolig produktiv de siste to årene. Han visste jo hvor dette bar, sier Espen.

– Du har jo hatt en nær Virgil-opplevelse?

– Ja, Virgil liket et innlegg jeg la ut på Instagram. Han spurte om et navn på en nattklubb i London og jeg svarte.

Ikea

I 2019 gjorde Virgil Abloh et designsamarbeid med Ikea. Der tok han for seg en liten kolleksjon klassiske møbler, verktøy og tepper, og satt sitt eget designpreg på dem – for eksempel ved å lage et gulvteppe som så ut som en gigantisk kassalapp fra Ikea og skulpturer som så ut som møbelkjedens handleposer.

– Da Dagsavisen besøkte Ikea for å ta salget i nærmere øyesyn var det første og eneste gang vi har sett en kø på Ikea bestående av først og fremst gutter og unge menn, sier Sissel Hoffengh.

Produktene selges i dag for de tredobbelte på eBay.

Virgil var her

Abloh ble diagnostisert med angiosarkom, en sjelden form for kreft, i 2019 – men valgte å holde sykdommen skjult for alle bortsett fra sine aller nærmeste. Han var meget aktiv de siste årene, mest sannsynlig fordi han visste at han jobbet på lånt tid. Uka etter at han gikk bort valgte Louis Vuitton å feire han med en gigantisk visning av kolleksjonen han designet for vår og sommer 2022 i Miami under tittelen «Virgil was here».

