Vil gi jenter godfølelsen på prøverommet

I den nye kolleksjonen som ble vist under åpen himmel på Billingstad finner vi jeans som går fra petit til opp til 36 tommer i livet, og lengder som passer en høy og lav. På catwalken gikk Norges store stjerneskudd på den internasjonale motehimmelen, norsk-somaliske Ceval Omar. Ceval skrev motehistorie da hun som første svarte-trans-plus-size-modell ble avbildet i britiske Vogue og det populære nettstedet models.com.

Ceval Omar har satt en helt ny standard for motebransjen, og jubelen var stor da hun trådte ut på catwalken for Bik Bok denne uka. (Mike Angeles)

– Ja, jeg har faktisk ikke kjøpt jeans på mange år, så dette er litt uvant, uttalte Ceval til Dagsavisen etter visningen.

– Hvorfor har du ikke gått med jeans?

– Mest fordi jeg synes det er så stress å finne riktig størrelse. Jeg er kanskje litt for lat, jeg orker ikke at det å kjøpe klær skal være komplisert, smiler hun. Og legger til at hun ikke alltid synes jeans er så veldig komfortable å ha på.

– Men disse jeansene er strechy, så de kan faktisk komme til å bli favorittbuksene mine.

Jeg har faktisk ikke kjøpt jeans på mange år, så dette er litt uvant — Ceval Omar, modell

Inkludering er relevant

Varner-eide BikBok som har spesialisert seg på ungdomsklær har tidligere vært ute i hardt vær og blitt kritisert for sine små størrelser. Ifølge Julie Varner er den typiske Bik Bok-jenta i 20 årene, hun elsker fashion og har ulik stil fra dag til dag, avhengig av anledning og handler klær til jobb, skole, hverdag og fest. Men i dagens motelandskap der influenserne og talsmodeller som Ceval Omar har fått stor makt, er den moteglade jentas krav om større størrelser blitt satt solid på agendaen. Så da konseptutvikler og influenser Julie Varner gikk inn i Bik Bok for snart to år siden var hun ikke i tvil: flere og større størrelser måtte bli viktigste fokusområde for å holde Bik Bok relevant i et motebilde som blir mer og mer inkluderende.

[ Mener korona bør tvinge fram en ny tankegang i motebransjen ]

– Å tilby et bredt spekter av størrelser er en prosess som tar tid og krever god faglig kunnskap parallelt med en grundig gjennomarbeidet kommunikasjonsstrategi. Når vi nå relanserer «Never Denim» med ny look og logo føles det derfor veldig riktig og godt å kunne tilby både større størrelser men også jeans med kortere og lengre lengder, sier Julie Varner til Dagsavisen.

Julie Varner har jobbet lenge med den nye denimkolleksjonen til Bik Bok slik at alle jenter skal kunne finne en jeans som passer. (Sissel Hoffengh)

– Vi tester, og utvikler oss kontinuerlig og vi ønsker å fortsette med dette i hele kjeden i årene som kommer. Vi ønsker jo å være der for alle jenter, og den rollen tar vi på alvor. Alle jenter skal ha godfølelsen i prøverommene våre.

Alle jenter skal ha godfølelsen i prøverommene våre — Julie Varner, konseptutvikler i Bik Bok

Tøffe vilkår

Satsingen er et stort og viktig steg for kleskjeden i de senere år har de fått kjenne på smertelige tap. Ikke bare har bedriften tapt millionbeløp under koronanedstengingen og under avviklingen av en rekke butikker. Ifølge nettstedet E24 gikk omsetningen for 2019 ned til 625 millioner kroner mot 729 millioner året før. Med en radikal nysatsing håper de å kunne snu den negative trenden. Den nye jeanskolleksjonen er allerede tilgjengelig på kleskjedens nettside, og da Dagsavisen sjekket var flere av de aller største størrelsene allerede utsolgt.

– Det betyr at dere har truffet et hull i markedet?

– Ja, og vi er så glade for denne lanseringen og for at jenter nå kan komme og finne akkurat den størrelsen de vil ha, ikke minst at større størrelser og lengder endelig er et faktum her i Norge, sier Julie Varner til Dagsavisen.

Bik Boks nye jeanskolleksjon høstet applaus fra journalister og influensere. (Mike Angeles)





Ingen unnskyldninger

Når forbrukere har etterlyst større størrelser i klesbransjen er de ofte blitt møtt med bortforklaringer som at det er for komplisert å fravike standardstørrelsene, eller at butikker er pålagt å ta inn like mange Extra Small-plagg til tross for at de blir hengende igjen på stativet fordi de store størrelsene går først.

– Hva er største utfordring ved å satse på et så bredt spekter av størrelser som dere gjør med denne jeanskolleksjonen?

– Vi ser ikke store utfordringer med å utvide vårt størrelse sortiment slik det er i dag – tvert imot ser vi mange muligheter for å utvide enda mer. Det er en spennende og givende prosess å kommunisere at vi tilbyr flere størrelser, og med det inkludere enda flere jenter. Vi er alle forskjellige, og fashion skal være gøy! Vi jobber kontinuerlig med å kartlegge etterspørselen vi har for de ulike størrelsene, slik at vi alltid har det jenta vår trenger, sier Julie Varner.

[ Greta thunberg på Vogue Scandinavias første forside ]

– Vurderer dere å utvide størrelse-utvalget i andre plagg også etter hvert?

– Det har vi allerede startet med, og vi ønsker å fortsette med dette for alle kategorier i sortimentet vårt. Dette er bare begynnelsen, sier Julie Varner.













---

FAKTA

---