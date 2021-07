EM i fotballsveis : Husker du denne klassiske sveisen?

Fotballstjerner elsker å skille seg ut både på og utenfor banen. Og, når England har spilt sine kamper i dette EM har det vært ekstra stor stas med lagets populære spiller Jack Grealish. Ikke bare spiller han gøyal fotball, han har også en sveis som er umulig å ikke legge merke til: den klassiske midtskillsveisen som var særlig populær blant fotballstjerner, boybandsangere og moteløver på nittitallet.

I de senere år har Grealish’ halvlange sveis vært et sjeldent skue blant andre, mer populære manbuns og french cuts. Men det er altså snakk om en klassisk bolleklipp der håret er lengre foran enn bak slik at ansiktet rammes inn av en myk midtskill – i England kjent som «the schoolboy cut». Og – håret kan godt være mørkt med lysere striper. På banen er ikke midtskillen like lett å se fordi Grealish bruker hårbøyle. Men mange sammenligner stilen hans med både David Beckhams og Hugh Grants nittitallshår. Og frisyren er utvilsomt en klassiker, avisa The Guardian har til og med gått tilbake i historien og funnet fram bilder av Oscar Wildes midtskill til sammenligning.

Euro 2020 - England Training Jack Grealish og Phil Foden kjører hver sin type retrosveis i EM. (LEE SMITH/Reuters)

I tillegg til å briljere med fotballferdigheter, er det nærmest blitt tradisjon for fotballstjerner å stille opp i store turneringer med kule sveiser. De mest observante som syns det er gøy å se på sammenhengen mellom fotball og mote vil se at det er tydelige likheter mellom Englands spillere i år og laget fra 1996. Også Phil Fodens kortklipte platinablonde sveis har gjort at mange sammenligner han med Gazza fra forrige gang fotballen skulle hjem – fire år før Foden ble født.

Inspirert? Søk til nettet! Mange er allerede ute med artikler om «how to get the Grealish look». Men, så har fotballstjerner alltid vært populære influensere. Magasinet GQ har for øvrig listet opp Englands stiligste fotballspillere gjennom tidene:

1. Glenn Hoddle – hadde sans for gull, Casio-klokker, jeans med sleng og spisse mokasiner

2. Kevin Keegan – short-shorts på banen. I sivil: trange strikkevester, Adidas-T-skjorter og jeans, kombinert med høyhælte boots

3. Stanley Matthews – fiskebeinsmønstret tweed, vide bukser – kjent som slacks – og lekne slips

4. David Beckham – elsker alt fra Dior til joggedress – tidenes største fotballmoteikon

5. Rio Ferdinand – smale dresser og barbeint i joggeskoene

6. Malcolm Macdonald – frodige kinnskjegg og hang til store snipper og brede slips

7. Sir Bobby Moore – trange skjorter dyttet ned i enda trangere slengbukser med belte

8. Dominic Calvert-Lewin – pastellfargede dresser og oppknappede skjorter. Storsnipp-bonanza

9. Jamie Redknapp – signaturstilen var kule 3-piece dresser og dyre, håndsydde sko

10. Frank Worthington – møtte aldri til kamp i joggedress, men strikkejakker og skinny jeans