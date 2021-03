Kanye West er nå den rikeste svarte amerikaneren noensinne

Verdens rikeste amerikaner og da verdens rikeste mann er Elon Musk som er god for omtrent 185 milliarder kroner, ifølge CNBC.

Litt lenger ned på listen finner vi den rikeste svarte amerikaneren.

People Magazine kan nemlig fortelle at Kanye West nå er verdt mest av alle svarte amerikanere. Hans verdier skal være snaut 60 milliarder kroner, eller 6,8 milliarder dollar, skriver People Magazine.

Han er altså ikke den rikeste svarte amerikaneren innen hiphop eller showbusiness, men den rikeste svarte amerikaneren noensinne, skiriver Celebrity Net Worth.

Yeezy

Men det er ikke musikken han har tjent mest på. Neida det er mote som har vært innbringende for Kanye West.

Hoveddelen av hans inntekter kommer fra hans klesmerke Yeezy som verdsettes til rundt 40 milliarder kroner. Samarbeidet med Adidas varer til 2026 og består av en skokolleksjon som inkluderer de enormt populære modellene Yeezy 350 og 700. Så populære er skoene at de selges for mer på second hand-markedet enn i butikken og før koronaen slo ned sov folk i kø i dagevis for å sikre seg et par.

Kanye West inngikk i fjor en avtale meg Gap som verdsettes til drøyt åtte milliarder kroner. Her skal Kanye West designe og selge Yeezy-klær. Men prisen på klærne skal være betraktelig lavere enn hva West tar for sinne Yeezy-klær i dag.





Kanye West har også omtrent 1 milliard kroner i cash og aksjer. Samtidig er hans platekatalog verdsatt til rundt 1 milliard kroner.

I tillegg kommer en del andre foretak og verdier som People Magazine hevder er verdt vel 12 milliarder kroner.

Kanye West kunngjorde i fjor at han ville stille til presidentvalget med partiet Birthday Party. Dette samt at han støttet Donald Trump gjorde at mange vendte West ryggen. Likevel har altså både sko og klær vært en suksess.

Kanye West Adidas Fall 2015 Her fra en Yeezy-visning i 2015. (Bebeto Matthews/Ap)

Kim Kardashian

I fjor ble det kjent at Kanye West og Kim Kardashian skal skilles. Ryktene om en skilsmisse for superkjendisene hadde da svirret lenge. Ekteskapet er det første for 43 år gamle West og det tredje for Kardashian (40).

West har også vekket oppsikt med sine utfall i sosiale medier, og for omkring et år siden skrev Kim Kardashian et Instagram-innlegg der hun sa at mannen hadde bipolar lidelse og ba publikum om å vise medfølelse og empati.

Kanye West fikk også nylig Grammy for sin plate «Jesus is King».

