Ikke særlig happy-go-lucky

Oliver i vinduet er en stum guttunge med et talent for grusom selvskading, som tilbringer mesteparten av tiden innelåst i et rom i «Bring Her Back» FOTO: SF Studios

Hvis du ser noen av YouTube-videoene til de australske tvillingbrødrene Danny og Michael Philippou får man fort inntrykk av at de er godhjertede, hyperaktive problembarn med lav selvoppholdelsesdrift og høy partyfaktor. De var i mange år kjente for YouTube-prosjektet «RackaRacka», som stadig utfordret både sensuren der og lokale politimyndigheter.

Da var det ikke særlig overraskende å oppdage at Danny Philippou finansierte deres mer ambisiøse videoer ved å delta i medisinske forsøk, eller at brødrene stadig endte opp på sykehus. Det var imidlertid en stor overraskelse å oppdage at de er så dyktige regissører, og at deres prisbelønte debutfilm «Talk to Me» våget å gå så dypt ned i mørket. En velkonstruert skrekkfilm som ble en stor kassasuksess for distributøren A24.